Rus Dışişleri: Yabancı partnerler artık Vışinskiy’in durumunu görsün

© Sputnik / Aleksey Kudenko Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’ndan Ukrayna’ya: Vışinskiy derhal serbest bırakılsın

Ukrayna'da RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy'in mahkeme tarafından 2 ay süreyle tutuklanmasıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı partnerlerimizi artık Ukrayna'ya hükmeden hukuksuzluğu, her türlü muhalif görüşe karşı yürütülen ilkesiz mücadeleyi yakından görmeye çağırıyoruz. Uluslararası insan hakları savunucuları ve basın kuruluşlarının Kiril Vışinskiy'in geleceğine kayıtsız kalmamasını umuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da Herson Bölge Mahkemesi, başkent Kiev'de gözaltına alınan RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy'in 60 gün süreyle tutuklanmasına hükmetmişti. Vışinskiy, devlete ihanetle suçlanıyor.