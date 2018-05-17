Duma, karşı yaptırımlar yasa tasarısını kabul etti

ABD ve diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarına karşı önlemlerle yanıt verme imkânı tanıyan yasa tasarısında yapılan son düzenlemeyle, yabancı ortaklığı bulunan neredeyse tüm Rus şirket ve bankalara kısıtlamalar getirilmesini öngören madde çıkarıldı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın ilk oturumunda oluşturulan yasa tasarısı, sermayelerinin yüzde 25'ine ve daha fazlasına yabancıların sahip olduğu Rus şirketlerine yönelik kısıtlamalar öngörüyordu. Söz konusu kısıtlamalara tabi tutulan şirketler, devlet nezdindeki satın alım ihalelerine ve özelleştirme sürecine katılamama gibi bir zorlukla karşı karşıya kalacaktı.



Belgedeki yeni düzenlemeyle Rus iş dünyasının çıkarları gözetilmiş oldu.

Duma'nın üçüncü oturumunun 22 Mayıs'ta yapılması planlandı.

Yasa tasarısının ilk düzenlemesinde hükümet 16 karşı yaptırım uygulayabilecekken 2. düzenlemeden sonra uygulanabilecek karşı tedbirlerin sayısı 6'ya düştü. Bununla birlikte yeni belgede, ‘değişen ortamda hızlı bir tepki verme imkânı tanıyan Devlet Başkanı kararı' maddesi eklendi.

Yeni yasa tasarısından ayrıca somut sektör, ürün ve hizmet isimleri çıkarıldı. Yaptırımlar ilaç gibi hayati önem taşıyan ürünleri de kapsamayacak.