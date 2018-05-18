Simonyan: RİA Novosti Ukrayna yetkilisinin tutuklanması Avrupa’nın değerlerine aykırı

Konuyla ilgili Rossiya 24 televizyonuna konuşan Simonyan "Kirill'in tutuklanmış olması bizim için yeni bir şey değil. Ukrayna yetkilileri onun rehin alındığını anlamamızı sağladı. Bir gazetecinin tutuklanmasının Rusya-Ukrayna ilişkileriyle, Avrupa'nın değerleriyle veya medeni olan hiçbir şeyle, diyalog kurma girişimiyle alakası olmadığını anlayan herkesi yarın Ukrayna büyükelçiliğine çağırıyorum. Onlara halklarında düşündüğümüz her şeyi gösterelim" ifadelerini kullandı.
Simonyan Rus gazetecilerin Vışinskiy'nin serbest bırakılması için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) gözaltına alınan RİA Novosti Ukrayna binasının aranması ve Rus gazetecilerin yakalanmasını protesto için eylem düzenlenecek.
Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliği'nin önünde gerçekleşecek ve 2 saat sürecek eyleme 300 kadar kişinin katılması bekleniyor.
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