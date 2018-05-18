Putin, yeni kabineyi onayladı: Lavrov ve Şoygu görevlerine devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev tarafından sunulan yeni kabineyi onayladığını belirtti. Medvedev'in sunduğu yeni bakanlar kurulu listesinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun görevlerine devam etmesi öngörülüyor.

Rusya'da 18 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonucunda Putin'in yeniden göreve gelmesinin ardından hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen ve 8 Mayıs'ta Duma'dan aldığı onayla koltuğa yeniden oturan Medvedev, bugün Putin'le buluşarak yeni kabinede yer almasını önerdiği bakanların listesini sundu.

Listeyi onayladığını belirten Putin, yeni bakanların görevlendirilmeleriyle ilgili kararnameyi bugün imzalayacağını söyledi.

ENERJİ BAKANI NOVAK DA GÖREVE DEVAM EDİYOR

Medvedev'in sunduğu listede görevlerine devam etmeleri önerilen bakanlar şöyle: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, İçişleri Bakanı Aleksandr Kolokoltsev, Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Spor Bakanı Pavel Kolobkov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maksim Topilin, Maliye Bakanı Anton Siluanov.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN BAKANLIKLAR

Medvedev'in sunduğu listede görev değişikliği öngörülen bakanlıklar da var. Yeni kabinede yer alması beklenen yeni bakanlar şöyle: Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Uzak Doğu Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov, Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, Kuzey Kafkasya Kalkınma Bakanı Sergey Çebotarev.

ÜÇ YENİ BAKANLIK KURULDU

Başbakan Medvedev, yeni hükümette üç yeni bakanlık kurulmasını önerdi. Buna göre Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın bölünmesiyle Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı adı altında iki farklı bakanlık kuruluyor.

Medvedev, Eğitim Bakanlığı için Olga Vasilyeva'yı, Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı içinse Mihail Koyukov'u önerdi. Öte yandan Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı'nın yerini Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı alıyor. Bu bakanlık için önerilen isim Konstantin Noskov oldu.

10 BAŞBAKAN YARDIMCISI GÖREV YAPACAK

Medvedev'in önerdiği yeni kabinede 10 başbakan yardımcısı yer alıyor.

Maliye Bakanı Anton Siluanov, aynı zamanda Birinci Başbakan Yardımcısı sıfatıyla kabinede yer alacak.

Medvedev'in yardımcılıklarını yapacak diğer isimler şöyle: Tatyana Golikova, Yuriy Trutnev, Olga Golodets, Vitaliy Mutko, Dmitriy Kozak, Yuriy Borisov, Aleksey Gordeyev, Maksim Akimov, Konstantin Çuyçenko.