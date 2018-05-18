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    Putin-Esad görüşmesi

    Rus vekil: Putin’le Esad’ın görüşmesi tüm Ortadoğu ülkeleri için önemli

    © Sputnik / Michael Klimentyev
    Rusya
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    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Yuriy Şvıtkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında Soçi’de yapılan görüşmenin Ortadoğu’daki tüm ülkeler ve bölgede çıkarları olan diğer aktörler için kilit önem taşıdığını söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    Soçi'de Esad ile görüşen Putin: Teröristler Suriye'nin kilit noktalarında silah bıraktı
    Sputnik'e konuşan Şvıtkin, Putin ile Esad arasında Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin konuştu.

    Şvıtkin "Bana göre, Suriye'nin yeniden inşası, insani yardım konuları aşaması bölgedeki durumun normalleştirilmesi için kilit önemde. Beşar Esad'la da bu konularda birçok noktada Beşar Esad'la mutabıkız. Bu toplantı yalnızca Suriye ülkemiz ve özel görevler gerçekleştiren Rusya ordusu birlikleri için önemli değil. Ayrıca bu görüşme Ortadoğu'da var olan ülkeler ve bölgede çıkarları olan diğerleri için de önemli" ifadelerini kullandı.

    ‘TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEĞİMİZİN ALTINI ÇİZDİ'

    Şvıtkin, Putin'in Rusya'nın terörle mücadele konusunda destek vermeye devam edeceğinin altını çizdiğini belirterek, görüşmede Suriye'deki durumun siyasi yoldan istikrara kavuşturulması konusuna vurgu yapıldığını söyledi.

    Şvıtkin "Ülkemizin Suriye'ye istikrar getirilmesindeki rolü aktarıldı. Terörle mücadelenin devam edeceği ve insani yardım aşamasına geçilmesinden söz edildi" dedi.

    Esad, dün Putin'le Suriye'deki krizi görüşmek için Soçi'ye gitti.

    Suriye'de 2011'de krizin başlamasından beri Esad nadiren seyahate çıktı, ancak Rusya'ya kamuya açık 3 ziyarette bulundu. Her ziyaretinde de Putin'le görüştü.

    İki ülke lideri daha önce geçtiğimiz kasım ayında da Soçi'de bir araya gelmişti. Esad Ekim 2015'te, Rusya'nın Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını başlatmasından sonra da Moskova'ya gitmişti.

     

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    Etiketler:
    Beşar Esad, Vladimir Putin
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