Türk uzmanlar, Rusya’daki sığır eti üreticilerini denetleyecek

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Türkiye’den uzmanların gelecek hafta Bryansk ve Orenburg bölgelerindeki sığır eti üreticilerini denetleyeceği belirtildi.

Rosselhoznadzor'un açıklamasında "21 Mayıs 2018'de Türkiye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdülüğü'nden Türk denetçi heyeti, Türkiye'ye hayvansal ürün sevkiyatı yapmakla ilgilenen Rus şirketleri denetlemek amacıyla Rusya'ya ziyarette bulunacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada denetim kapsamında Türk uzmanların Bryansk ve Orenburg'daki şirketlere gideceği, ziyaret sonrasında 25 Mayıs'ta Rosselhoznadzor'da görüşme gerçekleştirileceği belirtildi: "Uzmanlar denetim sonuçlarını ele alacak ve Rus ürünlerinin Türkiye pazarına girmesine izin verilmesi için atılacak adımları belirleyecek."