Putin: RİA Novosti Ukrayna yetkilisinin tutuklanması eşi benzeri görülmemiş bir olay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy'in Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri tarafından gözaltına alınmasını ve çıkarıldığı mahkemece hapse mahkum edilmesini eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak niteledi.

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'le buluşan Putin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy'in Ukrayna'da 2 ay hapis cezasına mahkum edilmesini değerlendirdi.

'UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Merkel ile bu konuyu da ele aldıklarını belirten Putin, "Bu kesinlikle eşi benzeri görülmemiş bir olay. Vışinskiy'i kamuya açık olarak yaptığı görevi ve mesleki yükümlülüklerini yerine getirmesi nedeniyle vatan hainliği ile suçlamaya çalışıyorlar. Uzun zamandır böyle bir şey görmedim ve hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, dün Herson Bölge Mahkemesi'nde görülen davasında 2 ay hapse mahkum edilmişti.