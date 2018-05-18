‘Amerikan istihbaratı Rusya'nın hipersonik silahından paniğe kapıldı'

CNBC televizyonu, Amerikan istihbarat kurumlarının raporlarına yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin hava savunma sistemini aşma kabiliyetine sahip olan Rusya'nın yeni hipersonik silahının 2020'ye doğru savaşa hazır hale getirileceğini yazdı.

CNBC'ye konuşan kaynaklar, Moskova'nın ‘Avangard' adlı yeni hipersonik silahının 2016'da 2 kez başarıyla denediğini, geçen yıl yapılan üçüncü denemedeyse silahın hedefine ulaşmadan düştüğünü ileri sürdü.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) uzmanlarından Thomas Karako, buna rağmen ABD'nin hava savunma sisteminin Rusya'nın silahına karşı koyacak durumda olmadığını belirtti ve füze savunma stratejisini değiştirme çağrısında bulundu.

Karako, "Füze savunma stratejisindeki geliştirmeler yarına ertelenmemeli. Ne yazık ki Rusya'ya bu kadar ileriye gitmesine izin verdik" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Vladimir Sergeev ABD medyası Rus, Çin ve Amerikan hipersonik silahlarını karşılaştırdı

CNBC'nin daha önce yayınladığı bir yazıda ABD'nin hipersonik silahlar alanında Rusya ve Çin'den geri kalmadığı ileri sürülmüştü. Ardından Rus askeri uzman Viktor Baranets, Russia Today'e (RT) verdiği röportajda Amerika'nın hipersonik silahının Rusya'nın silahına göre neredeyse 2 kat yavaş olduğunu belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'ta yaptığı Federal Meclis konuşmasında dünyada benzeri bulunmayan en yeni Rus silahlara geniş yer vermişti. Rus lider, Sarmat, Burevestnik ve Kinjal füze sistemlerinin ve lazer silahının yanı sıra, atmosferin yoğun katmanlarında 20 mach hızla binlerce kilometre uçarak kıtalar arası mesafeleri kat edebilen Avangard adlı hipersonik füze sisteminin başarıyla geliştirildiğini de ifade etmişti.