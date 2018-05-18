Putin: Skripal'in taburcu olmasına sevindim

© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe İngiltere'de zehirlenen eski Rus çifte ajan Skripal, 2 ay sonra taburcu edildi

Soçi'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ortak basın toplantısı düzenleyen Putin, Sergey Skripal'in hastane taburcu edilmesine ilişkin soruları yanıtladı. Putin, "Skripal'in hastaneden taburcu olduğunu basından öğrendim. Çok memnun olduk, şifalar dilerim" dedi. Putin, Rusya'nın Skripal vakasının soruşturulmasında İngiltere'ye yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Rus lider şu ifadeleri kullandı: "Soruşturmayla ilgili olarak, İngiliz partnerlerimize birçok kez gerekli yardımı sunma önerisinde bulunduk ve soruşturmaya erişim talep ettik. Londra'dan bir yanıt gelmedi ancak önerimiz hala geçerli."

Sergey Skripral ve kızı Yuliya, 4 Mart 2018'de A-234 sinir gazına maruz kalmalarının ardından Salisbury'de bir bankta bilinçlerini kaybetmiş şekilde bulunmuştu. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan İngiltere, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı. Daha sonra İngiltere'ye destek veren çok sayıda ülke de benzer adımlar atmıştı. Rusya suçlamaları reddederken, Londra da hâlâ olayla ilgili bir kanıt sunmadı.

PUTİN, MERKEL'İ BEYAZ GÜL BUKETİYLE KARŞILADI

© Sputnik / Valery Melnikov Zaharova, İngiltere'nin Skripal olayı ile ilgili 3 yalanını açıkladı

Merkel'in bu yılki ilk Rusya ziyareti, Berlin ve Moskova arasında gergin ilişkilerin yaşandığı dönemde gerçekleşti.

Putin, Merkel'i rezidansın girişinde beyaz gül buketiyle karşıladı.

Putin, Merkel ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in bir süre sohbet ettiği görüldü.