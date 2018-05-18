Lavrov: Rusya’nın Suriye’deki misyonu henüz sona ermedi

Lavrov, “Verilen birçok görev başarıyla tamamlandı, hedeflere ulaşıldı. Ülkemiz, IŞİD şahsındaki terörün askeri ve siyasi merkezinin çökertilmesine belirleyici bir katkıda bulundu. Daha sonra 2017’de Rus askeri kontenjanının büyük bir kısmı Suriye’den çıkarıldı. Ancak Rusya’nın Suriye’deki misyonu henüz sona ermedi” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin tüm personelinin eksiksiz olarak görev başında olduğunu, askeri yardım taburlarının görevlerine devam ettiğini, Hmeymim ve Tartus’taki üslerin çalışmaya devam ettiğini belirten Rus diplomat sözlerine şöyle devam etti: “Bu bağlamda, Suriye'nin meşru yönetiminin ve dost Suriye halkının buna ihtiyacı olduğu sürece, ülkemizin Suriye’deki varlığının devam edeceğini düşünerek hareket etmek mantıklı olur.”
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