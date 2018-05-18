Lavrov: Rusya’nın Suriye’deki misyonu henüz sona ermedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Suriye’deki misyonunun henüz sona ermediğini, Şam yönetimi ve halk buna ihtiyaç duydukça bu ülkedeki askeri varlığını sürdüreceğini açıkladı.

© Sputnik / Aleksandr Astafyev Putin: Yabancı ülkelerin silahlı güçleri Suriye’den çıkarılmalı

Arjantin’de yayınlanan Clarin gazetesine konuşan Lavrov, Rus askerlerin ‘Terörle mücadele, ülkedeki istikrarı sağlama ve uzayan sert krizin siyasi yolardan çözümü için şartların oluşturulması amacıyla Rusya’ya başvuran’ Suriye’nin meşru yönetiminin daveti üzerine 2015’in sonbaharından bu yana bu ülkede bulunduklarını hatırlattı.

Lavrov, “Verilen birçok görev başarıyla tamamlandı, hedeflere ulaşıldı. Ülkemiz, IŞİD şahsındaki terörün askeri ve siyasi merkezinin çökertilmesine belirleyici bir katkıda bulundu. Daha sonra 2017’de Rus askeri kontenjanının büyük bir kısmı Suriye’den çıkarıldı. Ancak Rusya’nın Suriye’deki misyonu henüz sona ermedi” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin tüm personelinin eksiksiz olarak görev başında olduğunu, askeri yardım taburlarının görevlerine devam ettiğini, Hmeymim ve Tartus’taki üslerin çalışmaya devam ettiğini belirten Rus diplomat sözlerine şöyle devam etti: “Bu bağlamda, Suriye'nin meşru yönetiminin ve dost Suriye halkının buna ihtiyacı olduğu sürece, ülkemizin Suriye’deki varlığının devam edeceğini düşünerek hareket etmek mantıklı olur.”