Putin’den Küba’ya taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kübalı mevkidaşı Miguel Diaz-Canel’e gönderdiği taziye mesajında, Havana havalimanında bir yolcu uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin ölmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya lideri, ölenlerin ailelerine ve yakınlarına iyi dilek ve desteklerini, bu faciadan sağ kurtulmayı başaranlara ise acil şifalar dileğini iletti" dendi.