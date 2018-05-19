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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Batı, olumsuz bir Rusya imajı yaratmaya çalışıyor

    © REUTERS / Sergey Karpukhin
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Rusya'nın bağımsız dış politikası sebebiyle olumsuz bir Rusya imajı yaratmaya ve ülkenin gelişimini engellemeye çalıştığını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
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    Lavrov, Arjantin'de yayınlanan Clarin gazetesine yaptığı açıklamada, "İç kalkınma sorunlarını başarıyla çözen ve bağımsızlığını etkili bir şekilde savunan Rusya'nın bağımsız dış politika yürütmesi, Batı'daki siyasi elitin bir kısmının hoşuna gitmiyor. Tek taraflı yaptırımlar yoluyla bizi cezalandırma, gelişimimizi durdurma ve medya aracılığıyla olumsuz bir Rusya imajı yaratma çabası bundan kaynaklanıyor" dedi.

    Uluslararası işlerde egemenliğini kaybeden ABD öncülüğündeki Batı ülkelerinin bazı tek taraflı eylemleri sonucu Rusya ve Batı arasındaki ilişkilerin çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    'İKİNCİ SOĞUK SAVAŞTAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

    "Bazı durumlarda, bu türden tek taraflı adımlar yıkıcı nitelik taşıyor, küresel yönetim mekanizmalarının tehlikeli biçimde dengesinin bozulmasına yol açıyor. Bunun sonucunu Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye ve Ukrayna halklarını kendi üzerlerinde hissettiler".

    Ancak iki ideolojik sistem arasında askeri ve politik karşıtlığın söz konusu olmaması nedeniyle ‘ikinci soğuk savaştan' bahsetmenin doğru olduğunu düşünmediğini dile getiren Lavrov, "Ancak Batı'da, Berlin duvarının yıkılmasının ardından yaklaşık 30 yıl sonra bile soğuk savaş kalıntıları devam ediyor. Bunun bir örneği ise NATO" diye ekledi.

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    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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