Sınır Tanımayan Gazeteciler, Ukrayna’da Vışinskiy’in gözaltına alınmasından tedirgin

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, RIA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy'in Kiev’de gözaltına alınmasından dolayı tedirginliğini dile getirdi ve Ukrayna yönetimini ‘devlete ihanet’ suçlamalarına açıklık getirmeye ya da derhal gazeteciyi serbest bırakmaya çağırdı.

RSF Doğu Avrupa ve Orta Asya masasının şefi Johann Bihr, "Devlete ihanet suçlamaları ve gözaltı son derece ciddi tedbirlerdir" diye açıkladı.

Bihr, "Ukrayna yönetimi, Kiril Vışinskiy'in hangi eylemlerinin devlete ihaneti oluşturduğuna açıklık getirmeli ya da onu derhal serbest bırakmalı" diye kaydetti.