Lavrov: Washington, Rusya'ya yaptırımlar yoluyla Avrupa'daki ABD'li şirketlerin

© REUTERS / Sergey Karpukhin Lavrov: Batı, olumsuz bir Rusya imajı yaratmaya çalışıyor

İtalyan-Rus Ticaret Odası'nın yayınladığı Rus İş Rehberi dergisine demeç veren Lavrov, "Washington yönetimi, Rus tehdidiyle mücadele kisvesi altında, Avrupa'daki ABD'li savunma ve enerji şirketlerinin konumunu güçlendirmeye çalıştığını gizlemiyor. Bunun AB'nin çıkarlarıyla ne kadar örtüştüğüne Avrupalılar kendi karar verecek. AB iş çevrelerinde bu durumdan duyulan rahatsızlığın daha sık dile getirildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov'a göre ekonomi alanında Rusya karşıtı yaptırım sarmalı oluşturmaya yönelik başlıca çabaların ABD tarafından ortaya koyulduğu herkes tarafından biliniyor. Bu tür eylemlerin bedelini Avrupalı şirketlerin ödeyeceğini kaydeden Lavrov, "Rus pazarında AB'li şirketlerin yerini dünyanın farklı bölgelerinden üreticiler alacak. ABD'nin hiçbir kaybı olmayacak" dedi.

"Maalesef bizler bugün ekonomik işbirliğinin politize edildiğinin tanığıyız. Uluslararası ticaretin evrensel kurallarını ve Dünya Ticaret Örgütü normlarını görmezden gelme, tek taraflı kısıtlamalar getirme, ulusal kanunları sınır ötesinde uygulama gibi haksız rekabete yönelik bu tür adımlar giderek daha sık uygulanıyor" diye devam eden Lavrov, küresel ekonomiye büyük zarar veren bu eylemlerin amacının her ne pahasına olursa olsun ulusal ticari çıkarları gözetmek olduğunu vurguladı.