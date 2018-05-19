Merkel’le görüşen Putin'den Avrupa’ya çağrı: Suriye halkının evlerine dönmesine yardımcı olun

© AA / Fatemeh Bahrami ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı diriltti

Son ziyaretinden yaklaşık bir yıl sonra Rusya'nın Soçi kentine giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, çiçek buketiyle karşıladığı Merkel'le ikili ilişkiler, Suriye'deki kriz, Kuzey Akımı 2 projesi, Ukrayna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İra'la nükleer anlaşmadan çekilerek Avrupalı şirketlerin Tahran'la ilişkilerini tehlikeye atmasını ele aldı. Liderler daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

MERKEL: ANLAŞMA MÜKEMMEL DEĞİL, AMA HİÇ OLMAMASINDAN İYİ

Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Merkel, Berlin'in Trans-Atlantik işbirliğine önem verdiğini ve AB ülkelerinin şimdilerde İran'la çalışan şirketler için bir güvenlik ağı oluşturmanın yöntemlerini görüştüğünü söyledi.

Merkel, İran nükleer anlaşmasının mükemmel olmadığını, ancak bir anlaşma olmamasından iyi olduğunu söyledi.

Şansölye "ABD'nin anlaşmadan çıkmasından kaynaklanan zorlu durumdan bahsettik. Almanya, İngiltere, Fransa ve AB'deki tüm diğer partnerlerimizle anlaşmayı destekliyoruz, gelecekte de anlaşmaya uymaya devam edeceğiz" dedi.

‘TAHRAN, ABD'YE RAĞMEN ANLAŞMANIN ÖNEMİNİ GÖRMELİ'

Merkel Tahran'ın, Washinton'ın adımına rağmen anlaşmanın hükümlerine uymanın sağlayacağı yararları görmesini umduğunu ifade etti.

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya’da, Kuzey Akım 2’nin yapımı başladı

Merkel de Kuzey Akımı 2 projesinin stratejik öneme sahip olduğunu, Almanya'nın projede aktif rol almaya hazır olduğunu ifade etti. Merkel, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu belirterek "En zor zamanlarda dahi, Rusya ile temasların sürdürülmesini destekledim" dedi.

Avrupalı şirketler, ayrıca özellikle de Kuzey Akımı 2 projesi olmak üzere, Rusya ile ortak projeler konusunda ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalma tehlikesi altında. Konuyla ilgili konuşan Putin, Trump yönetiminin Kuzey Akımı 2 projesine yönelik tavrının, selefi Barack Obama tarafından yürütülen politikanın bir devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

© REUTERS / Axel Schmidt ABD'den Kuzey Akım 2'ye yaptırım tehdidi

Putin "ABD'nin bizden istediği, Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek istemeyen ancak gaz transiti üzerinden yılda iki ila üç milyar kazanmaktan memnun olan Ukrayna'yı desteklememiz. Aslına bakarsanız biz buna karşı değiliz. Ekonomik açıdan makul ve elverişli olursa, gaz transitini devam ettirmeye hazırız. Bu uygunluğu sağlamanın yolu da müzakere etmek. Donald yalnızca ABD'nin başkanı değil. O ayrıca çetin bir iş adamı. Bu nedenle iş çıkarlarını daha önde tutuyor" dedi.

Kuzey Akımı projesi ile Avrupa'nın en büyük gaz alıcısı Almanya'ya Rus gazının doğrudan gönderilmesi planlanıyor. Projenin faaliyete geçirilmesi halinde Ukrayna ile diğer doğu Avrupa ülkelerine duyulan ihtiyaç azalacak. Bu nedenle Kiev ve diğer ülkeler projenin siyasi olduğu ve ticari açıdan mantıklı olmadığını iddia ediyor. AB'ye Rus gazı sevkiyatı hacminin azaltılıp yerini kendi sıvılaştırılmış gazının almasını isteyen ABD de Avrupa ülkelerini proje nedeniyle yaptırımla tehdit ediyor.

MİNSK ANLAŞMASINA BAĞLILIK BİR KEZ DAHA DOĞRULANDI

Putin ve Merkel, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik yol haritası niteliğinde olan Minsk anlaşmaşına olan bağlılıklarını bir kez daha doğruladı ve Ukrayna, Rusya, Almanya ile Fransa'yı kapsayan Normandiya dörtlüsünün yakın zamanda toplanabileceğini belirtti. Ancak ikili bir tarih vermedi.

© Sputnik / Putin: Skripal'in taburcu olmasına sevindim

Putin, basın toplantısında ayrıca İngiltere'nin Salisbury semtinde zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal'in taburcu olmasına da değindi. Bundan mutlu olduğunu belirten Putin, İngiltere'nin iddia ettiği gibi olayda askeri düzeyde bir zehrin kullanılmış olması halinde Skripal'in ölmüş olacağını söyledi.

Putin "İngiliz meslektaşlarımızın iddia ettiği gibi askeri düzeyde bir zehir kullanılsaydı, maruz kalan kişi olay yerinde ölürdü. Askeri kimyasallar o kadar güçlüdür ki kişi aniden ya da saniyeler, belki de dakikalar içinde ölür" dedi.

Londra, Salisbury'de Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürmüş ve bundan Moskova'yı sorumlu tutmuştu.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Putin: RİA Novosti Ukrayna yetkilisinin tutuklanması eşi benzeri görülmemiş bir olay

Putin, toplantıda Kiev'in Rus gazetecileri mesleklerini icra etmeleri nedeniyle vatana ihanetle suçladığını ve RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy'nin hapse atılmasının ‘görülmemiş' bir adım olduğunu belirtti.

Merkel de buna karşılık, Vışinskiy'nin serbest bırakılması için de Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile görüşeceğini söyledi.

Merkel "Gelecek ziyaretimde Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile Vışinskiy konusunu kesinlikle konuşacağım. Rus gazetecilerin tutuklanması ve işlerini yapamaması endişe verici" dedi.

© Sputnik / Aleksandr Astafyev Putin: Yabancı ülkelerin silahlı güçleri Suriye’den çıkarılmalı

Görüşmede taraflar Suriye krizinin siyasi yolla çözülmesi konusunda da mutabık kaldı.

Putin "Suriye krizini de konuştuk. Cenevre ve Astana görüşmeleri üzerinden siyasi çözüm sürecine ortak katkı yapılması, sahadaki durumun istikrara kavuşturulması ve Suriye halkına insani yardım yapılması gerektiğini konuştuk" dedi.

‘AVRUPA ÜLKELERİ SURİYE EKONOMİSİNE YARDIM ETMELİ'

Putin, Avrupa ülkelerine Suriye halkının evlerine dönebilmesi, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve ekonominin yeniden canlandırılmasına yardım etme çağrısı yaptı.

Putin "Almanya'nın Suriye'nin sosyal ve ekonomik altyapısını yeniden inşa etme konusunda ciddi anlamda istekli olduğunu belirtmek isterim. Her türlü yardımın meşru yetkililerle koordinasyon halinde yapılması önemli" dedi.