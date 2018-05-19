Kayıt
14:14 19 Mayıs 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 24°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Putin Merkel'i Soçi'de ağırladı, 18 Mayıs 2018

    Merkel’le görüşen Putin'den Avrupa’ya çağrı: Suriye halkının evlerine dönmesine yardımcı olun

    © REUTERS / Bundesregierung/Guido Bergmann
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Soçi'deki Putin-Merkel görüşmesinde Ukrayna, Kuzey Akımı 2, İran nükleer anlaşması ele alındı. Rusya lideri, Avrupa’ya 'Suriye halkının evlerine dönmesine yardımcı olun' çağrısı yaptı. Şansölye, tutuklanan RİA Novosti yetkilisi Vışinskiy için Poroşenko'yla konuşma sözü verdi.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © AA / Fatemeh Bahrami
    ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı diriltti
    Son ziyaretinden yaklaşık bir yıl sonra Rusya'nın Soçi kentine giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, çiçek buketiyle karşıladığı Merkel'le ikili ilişkiler, Suriye'deki kriz, Kuzey Akımı 2 projesi, Ukrayna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İra'la nükleer anlaşmadan çekilerek Avrupalı şirketlerin Tahran'la ilişkilerini tehlikeye atmasını ele aldı. Liderler daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

    MERKEL: ANLAŞMA MÜKEMMEL DEĞİL, AMA HİÇ OLMAMASINDAN İYİ

    Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Merkel, Berlin'in Trans-Atlantik işbirliğine önem verdiğini ve AB ülkelerinin şimdilerde İran'la çalışan şirketler için bir güvenlik ağı oluşturmanın yöntemlerini görüştüğünü söyledi.

    Merkel, İran nükleer anlaşmasının mükemmel olmadığını, ancak bir anlaşma olmamasından iyi olduğunu söyledi.

    İran petrol
    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
    AB, ABD'ye meydan okuyor: Tahran'a petrol-gaz ziyareti
    Şansölye "ABD'nin anlaşmadan çıkmasından kaynaklanan zorlu durumdan bahsettik. Almanya, İngiltere, Fransa ve AB'deki tüm diğer partnerlerimizle anlaşmayı destekliyoruz, gelecekte de anlaşmaya uymaya devam edeceğiz" dedi.

    ‘TAHRAN, ABD'YE RAĞMEN ANLAŞMANIN ÖNEMİNİ GÖRMELİ'

    Merkel Tahran'ın, Washinton'ın adımına rağmen anlaşmanın hükümlerine uymanın sağlayacağı yararları görmesini umduğunu ifade etti.

    Kuzey Akım-2
    © REUTERS / Axel Schmidt
    Almanya’da, Kuzey Akım 2’nin yapımı başladı
    ‘KUZEY AKIMI 2 STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

    Merkel de Kuzey Akımı 2 projesinin stratejik öneme sahip olduğunu, Almanya'nın projede aktif rol almaya hazır olduğunu ifade etti. Merkel, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu belirterek "En zor zamanlarda dahi, Rusya ile temasların sürdürülmesini destekledim" dedi.

    Avrupalı şirketler, ayrıca özellikle de Kuzey Akımı 2 projesi olmak üzere, Rusya ile ortak projeler konusunda ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalma tehlikesi altında. Konuyla ilgili konuşan Putin, Trump yönetiminin Kuzey Akımı 2 projesine yönelik tavrının, selefi Barack Obama tarafından yürütülen politikanın bir devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

    Kuzey Akım-2
    © REUTERS / Axel Schmidt
    ABD'den Kuzey Akım 2'ye yaptırım tehdidi
    PUTİN: TRUMP, İŞ ÇIKARLARINI DAHA ÖNDE TUTUYOR

    Putin "ABD'nin bizden istediği, Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek istemeyen ancak gaz transiti üzerinden yılda iki ila üç milyar kazanmaktan memnun olan Ukrayna'yı desteklememiz. Aslına bakarsanız biz buna karşı değiliz. Ekonomik açıdan makul ve elverişli olursa, gaz transitini devam ettirmeye hazırız. Bu uygunluğu sağlamanın yolu da müzakere etmek. Donald yalnızca ABD'nin başkanı değil. O ayrıca çetin bir iş adamı. Bu nedenle iş çıkarlarını daha önde tutuyor" dedi.

    Kuzey Akımı projesi ile Avrupa'nın en büyük gaz alıcısı Almanya'ya Rus gazının doğrudan gönderilmesi planlanıyor. Projenin faaliyete geçirilmesi halinde Ukrayna ile diğer doğu Avrupa ülkelerine duyulan ihtiyaç azalacak. Bu nedenle Kiev ve diğer ülkeler projenin siyasi olduğu ve ticari açıdan mantıklı olmadığını iddia ediyor. AB'ye Rus gazı sevkiyatı hacminin azaltılıp yerini kendi sıvılaştırılmış gazının almasını isteyen ABD de Avrupa ülkelerini proje nedeniyle yaptırımla tehdit ediyor.

    MİNSK ANLAŞMASINA BAĞLILIK BİR KEZ DAHA DOĞRULANDI

    Putin ve Merkel, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik yol haritası niteliğinde olan Minsk anlaşmaşına olan bağlılıklarını bir kez daha doğruladı ve Ukrayna, Rusya, Almanya ile Fransa'yı kapsayan Normandiya dörtlüsünün yakın zamanda toplanabileceğini belirtti. Ancak ikili bir tarih vermedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: Skripal'in taburcu olmasına sevindim
    PUTİN: ASKERİ DÜZEYDE ZEHİR OLSAYDI SKRİPAL ÖLMÜŞ OLURDU

    Putin, basın toplantısında ayrıca İngiltere'nin Salisbury semtinde zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal'in taburcu olmasına da değindi. Bundan mutlu olduğunu belirten Putin, İngiltere'nin iddia ettiği gibi olayda askeri düzeyde bir zehrin kullanılmış olması halinde Skripal'in ölmüş olacağını söyledi.

    Putin "İngiliz meslektaşlarımızın iddia ettiği gibi askeri düzeyde bir zehir kullanılsaydı, maruz kalan kişi olay yerinde ölürdü. Askeri kimyasallar o kadar güçlüdür ki kişi aniden ya da saniyeler, belki de dakikalar içinde ölür" dedi.

    Londra, Salisbury'de Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürmüş ve bundan Moskova'yı sorumlu tutmuştu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    Putin: RİA Novosti Ukrayna yetkilisinin tutuklanması eşi benzeri görülmemiş bir olay
    MERKEL'DEN VIŞİNSKİY İÇİN POROŞENKO İLE GÖRÜŞME SÖZÜ

    Putin, toplantıda Kiev'in Rus gazetecileri mesleklerini icra etmeleri nedeniyle vatana ihanetle suçladığını ve RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy'nin hapse atılmasının ‘görülmemiş' bir adım olduğunu belirtti.

    Merkel de buna karşılık, Vışinskiy'nin serbest bırakılması için de Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile görüşeceğini söyledi.

    Merkel "Gelecek ziyaretimde Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile Vışinskiy konusunu kesinlikle konuşacağım. Rus gazetecilerin tutuklanması ve işlerini yapamaması endişe verici" dedi.

    Vladimir Putin
    © Sputnik / Aleksandr Astafyev
    Putin: Yabancı ülkelerin silahlı güçleri Suriye’den çıkarılmalı
    PUTİN: SURİYE HALKINA İNSANİ YARDIM KONUSUNDA MUTABIKIZ

    Görüşmede taraflar Suriye krizinin siyasi yolla çözülmesi konusunda da mutabık kaldı.

    Putin "Suriye krizini de konuştuk. Cenevre ve Astana görüşmeleri üzerinden siyasi çözüm sürecine ortak katkı yapılması, sahadaki durumun istikrara kavuşturulması ve Suriye halkına insani yardım yapılması gerektiğini konuştuk" dedi.

    ‘AVRUPA ÜLKELERİ SURİYE EKONOMİSİNE YARDIM ETMELİ'

    Putin, Avrupa ülkelerine Suriye halkının evlerine dönebilmesi, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve ekonominin yeniden canlandırılmasına yardım etme çağrısı yaptı.

    Putin "Almanya'nın Suriye'nin sosyal ve ekonomik altyapısını yeniden inşa etme konusunda ciddi anlamda istekli olduğunu belirtmek isterim. Her türlü yardımın meşru yetkililerle koordinasyon halinde yapılması önemli" dedi.

    Etiketler:
    Angela Merkel, Vladimir Putin, Soçi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Moskova'daki buz mağarası
    Moskova’da buz mağarası ziyarete açıldı
    Karikatür
    ABD'den Kuzey Akım 2'ye yaptırım tehditi
    Dünya Kupası tarihinin en iyi golcüleri
    Dünya Kupası tarihinin en iyi golcüleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam