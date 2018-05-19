Grozni'de militanlar kiliseye saldırdı: 3 ölü

Yetkili, "Bir grup militan Grozni'deki Aziz Mikail Kilisesi'ne girme teşebbüsünde bulundu. Saldırganları etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen operasyon sırasında 2 polis görevlisi hayatını kaybetti. Bu kişiler Çeçenistan'da görevli olarak bulunuyordu. Ayrıca kiliseye gelen bir sivil de hayatını kaybetti" diye konuştu.
4 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyon sırasında 2 polis görevlisininse yaralandığı kaydedildi. Yetkili, tüm militanların öldürüldüğünü ifade etti.
Daha önce Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamasında 4 militanın ayin için gelen sivilleri rehin almak amacıyla Grozni'nin merkezinde bulunan Aziz Mikail Kilisesi'ne girmeye çalıştıklarını, bunun üzerinde güvenlik güçlerinin beklemeksizin düzenledikleri operasyonda 4 militanın da öldürüldüğünü, yaralanan bir polis görevlisinin kurtarılamadığını, bir sivilin de yaralandığını açıklamıştı.
Güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemeler yaptığı bildiriliyor.
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