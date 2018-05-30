Peskov: Türk Akımı'nın 2. ayağını Bulgaristan'dan geçirebiliriz, ama anlaşmaya varılmadı

Gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bulgaristan Başbakanı Boris Boyko arasında gerçekleşen görüşmede, Türk Akımı'nın ikinci ayağının Bulgaristan'a uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını, ancak Bulgaristan'ın konuyla ilgilendiğini söyledi.
Peskov "Görüşmede böyle bir plan yoktu, imkân da olmadı. Bulgaristan konuyla ilgileniyor. Bu ilginin gerçekliğe kavuşturulması uygulamada birçok koşula bağlı. Daha önceki deneyimlerimizden yola çıkarak, Avrupa Komisyonu'nun, Bulgaristan'ın bazı garantileri olmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bulgaristan da Moskova da bununla ilgileniyor, bu nedenle de belirli bir plan doğrultusunda çalışma gerçekleştirilecek" dedi.
Peskov, Bulgaristan'a Karadeniz üzerinden doğrudan bir boru hattı da inşa edilebileceğini söyledi.
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