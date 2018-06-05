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    Viyana'yı ziyaret eden Putin, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile ortak basın toplantısında

    Putin: Siyasi motifli kısıtlamalar ve korumacılık, tüm taraflar için zararlı

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Rusya
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    Avusturya'yı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her türlü siyasi motifli kısıtlama ve korumacılığın tüm taraflar için zararlı olduğunu söyledi.

    Putin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Avrupalı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları hakkında önemli açıklamalar yapan Rusya Devlet Başkanı, Viyana'daki görüşmelerin AB'nin Rusya'ya yaptırımlarının kaldırılması için elverişli koşullar oluşturup oluşturmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

    ''Yaptırımlar, siyasi kısıtlamalar, korumacılık, bunların hepsi nihai sonuca ulaşma açısından faydasız olan, siyasi sorunları çözmeye yönelik aynı tip uygulamalar. Bunlar hem uygulayan ülkeler, hem de hedef alınan ülkeler için zararlı.''

    'AVUSTURYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE ENGEL DEĞİL'

    Bu nedenle Rusya da dahil herkesin yaptırımların kaldırılmasından yana olduğunu düşündüğünü kaydeden Putin, AB ülkelerinin bu konuda tek başlarına hareket etmelerinin zor olduğunu çok iyi anladıklarını da belirterek bu durumun Avusturya ile ilişkileri geliştirmelerine engel olmadığının altını çizdi.

    'RUSYA, DIŞ KISITLAMALARA BAĞLI TÜM ZORLUKLARI AŞTI'

    Rusya'nın dış kısıtlamalardan kaynaklı zorlukları aştığına da dikkat çeken Putin, şunları söyledi:

    ''Sizi temin ederim ki, Rusya, dış kısıtlamalara bağlı tüm zorlukları aştı. Birkaç yıl önce geleneksel ihracat mallarımızın fiyatlarının düşmesi nedeniyle zor bir durumla karşı karşıya kaldık. Ancak makroekonomik istikrarı korumakla kalmadık, aynı zamanda bunu güçlendirdik.''

    'AVUSTURYA, RUSYA'NIN AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATI PLANLARINI DESTEKLİYOR'

    Avusturya'nın Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatı planlarını desteklediğini de söyleyen Putin, "Rusya'nın Kuzey Akımı 2 ve diğer enerji altyapıları üzerinden Avrupalı tüketicilere gaz sevkiyatını artırma planları, Avusturyalı partnerlerimiz tarafından destekleniyor" dedi. Bu konuyu Başbakan Sebastian Kurz ile istişare etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

    AVUSTURYA'YA RUS GAZI SEVKİYATININ BAŞLAMASININ 50. YILDÖNÜMÜ

    Rus liderin 7 Mayıs'ta Kremlin'deki 4. dönemi için resmen göreve başlamasından sonraki ilk yurtdışı ziyareti olan Avusturya ziyareti, Rusya'dan Avusturya'ya gaz sevkiyatının başlamasının 50. yıldönümüne denk gelmesi açısından ayrı bir önem taşıyor.

    Bu konudaki görüşlerini de aktaran Putin, "Bu süre zarfında Avusturya pazarına 200 milyar metreküpten fazla gaz sevk edildi. Avusturya, Rus gazının Batı Avrupa'ya sevkiyatında en önemli transit merkezi haline geldi ve tüm Avrupa kıtasının enerji güvenliğinin temininde de önemli bir rol oynuyor" dedi.

    AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI: RUSYA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR

    Bellen, Rusya'nın Avusturya için çok önemli bir pazar olduğunu ve bir dizi önemli sorunun Rusya'nın dahli olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.

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