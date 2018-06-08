Rusya ve Çin, 1 milyar dolarlık endüstriyel yatırım fonu kuruyor

Rusya-Çin Yatırım Fonu (RCIF) ile China Chengtong Holdings Grubu'nun 1 milyar dolar bütçeli ortak endüstriyel yatırım fonu kurulmasını öngören anlaşma imzaladığı belirtildi.

RCIF'ten yapılan açıklamaya göre RCIF ve China Chengtong Holdings Grubu, 1 milyar dolar bütçeli ortak endüstriyel yatırım fonu kurulmasını öngören anlaşmaya imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, Rusya'daki endüstri, ulaşım ve turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla çeşitli sektörlere yatırım yapılmasını öngörüyor.

RCIF, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ile Çin Yatırım Grubu tarafından kurulan bir ortak girişimdir.