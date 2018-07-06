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16:10 06 Temmuz 2018
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    ABD- Rusya- Bayrak

    Rusya, ABD'nin ek gümrük vergilerini karşılıksız bırakmadı

    © AP Photo / Ivan Sekretarev
    Rusya
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    ABD'nin ithal çelik-alüminyuma yüzde 25-10'luk ek gümrük vergisi uygulaması kapsamındaki Rusya, bazı Amerikan ürünlerine ek vergi getirme kararı aldı. Karara göre, ABD'den ithal edilecek bazı ürünlere yüzde 25 ile 40 arası ek vergi uygulanacak.

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin
    © Sputnik / Katerina Şutkin
    Rusya: ABD'nin ek gümrük vergilerine, ek vergilerle karşılık vereceğiz
    Rusya Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Başbakan Dmitriy Medvedev, ABD'den bazı ürünlerin ithalatına ek yüzde 25-40 vergi getirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

    Açıklamada kararın yol inşa malzemeleri, petrol ve gaz teçhizatları, metal işleme ve kaya delmeye yarayan araçlar ve optik fiber gibi Rusya'da muadilleri üretilen ürünleri kapsadığı kaydedildi.

    'VERGİ ARTIŞI UYGULAMAYA HAKKIMIZ VAR'

    Açıklamada, Ekonomi Bakanı Maksim Oreşkin'in "ABD'nin ticari kısıtlamaları nedeniyle Rus ihracatçıların uğradığı zarar 537.6 milyon dolar kadar. Bu, Rus sevkiyatçıların ABD'ye ödemesi gereken ek vergi miktarı. Bizim yaptığımız vergi artışı bu aşamada 87.6 milyon dolar kadar zararı telafi etmeye yarayacak. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre, buna hakkımız var" sözleri aktarıldı. 

    Rusya'nın geri kalan zararı telafi etmek için başka tedbirleri ABD'nin vergileri uygulamaya başlamasından sonra 3 yıl içinde ya da Dünya Ticaret Örgütü'nün konuyla ilgili vereceği kararın ardından alabileceği vurgulanan açıklamada ayrıca Çin, Hindistan, AB, Kanada, Meksika ve Norveç'in de Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı tartışma başlattığı da kaydedildi.

    Görüşmeler sonunda sorunu çözmeye yönelik herkes için kabul edilebilir bir sonuç elde edilemezse Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden bir arabulucu grup kurulmasını ve sorunun bu gruba aktarılmasını talep edileceği de bildirildi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik /
    Peskov: ABD'nin İran kararında örtülü korumacılık var
    PESKOV: ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ

    ABD Başkanı Donald Trump mart ayında "Ticaret savaşları iyidir" açıklaması yapmıştı. Açıklamanın ardından bugün Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yaklaşık 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulaması bugün başladı.

    Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ‘bu ticaret savaşında' kendisini korumaya hazır olduğunu söyledi.

    Peskov "Rusya çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacak" dedi. Peskov, tedbirleri Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde alacaklarını ve bu tedbirlerin dünya ekonomisinde belli sektörler üzerinde sonuçları olacağını belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump, çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 oranında ek gümrük vergilerinin getirileceğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    ticari kısıtlama, Rusya Ekonomi Bakanlığı, Maksim Oreşkin, Dmitriy Medvedev, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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