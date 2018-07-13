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21:47 13 Temmuz 2018
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov'dan ABD'ye: Kuzey Akımı 2'ye yönelik tehdit ve iddialarınız tamamen ideolojik, dürüst rekabete aykırı

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kuzey Akımı 2 nedeniyle yaptırım tehdidinde bulunması ve ABD lideri Trump'ın Almanya'nın enerji konusunda Rusya'nın esiri haline geldiği yönündeki açıklamasına ilişkin yorumda bulundu. Lavrov, Washington'ın tavrının tamamen ideolojik olduğunu ve dürüst rekabetle alakası olmadığını ifade etti.

    Doğalgaz boru hattı
    © AP Photo / Selcan Hacaoglu
    ABD'den 'Kuzey Akım 2' ve 'Türk Akımı' ile ilgili açıklama
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today'e (RT) verdiği demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Akımı 2 projesinde yer alan ülkelere yönelik yaptırım tehdidini ve Almanya'nın enerji alanında Rusya'nın esiri haline geldiği açıklamalarını değerlendirdi.

    Lavrov "Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in güçlü bir rakip olduğunu söylemişti. Ancak rekabetten söz edecek olursak, ben her zaman serbest rekabete inanırım. Çünkü serbest piyasa dürüst rekabetle olur. ABD Enerji Bakanı (Rick) Perry de Kuzey Akımı 2'nin durdurulması, ABD rekabetten yana olduğu için projede yer alan ülkelere yaptırım uygulanması gerektiğini, Rusların ‘otoriter' gazının ‘demokratik' Amerikan gazından kötü olduğunu söyledi. Üzgünüm ama bu ekonomi değil, bu rekabet değil, bu tamamen ideolojik ve dürüst rekabet değil " ifadelerini kullandı.

    Trump, Almanya'nın tamamen Rusya'nın esiri haline geldiğini, Berlin'in Rus gazı için milyarlarca dolar ödeyip Kuzey Akımı 2 çerçevesinde NATO üyesi olan Almanya'nın toprakları üzerinden boru hattı inşa edilmesinin kabul edilemez olduğunu söylemişti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Peskov: ABD’nin Rusya’ya karşı düşmanca adımları devam edebilir
    PESKOV: WASHINGTON, AVRUPA'YI PAHALI ABD GAZINI ALMAYA ZORLUYOR

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Trump'ın ABD enerji sektörünü öne çıkarmak için Rusya'nın Avrupa'ya yönelik sevkiyatlarını itibarsızlaştırmaya çalıştığı değerlendirmesini yapmıştı.

    Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Gaz sevkiyatı bir ülkenin bir başkasına esir olduğu anlamına gelmez, burada tamamen karşılıklılık sözkonusudur. Bu istikrar ve gelişmenin garantisidir" demişti.

    Peskov, Washington'ın projenin dürüst rekabeti bozduğu yönündeki iddialarla, Avrupa ülkelerini daha pahalı olan ABD menşeli sıvılaştırılmış gazını almaya zorladığını belirtmiş ve "Bu ekonomide rekabetle ilgili bir konu ve müşteriler kendi kararlarını kendileri vermeli" ifadelerini kullanmıştı.

    Almanya, İsveç ve Finlandiya kendi karasuları içerisinde Kuzey Akımı 2 çerçevesinde doğalgaz boru hattının inşasına izin verdi. Henüz onay vermeyen tek ülke de Danimarka.

    Etiketler:
    açıklama, tehdit, kuzey akımı 2, Dmitriy Pekov, ABD, Rusya
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