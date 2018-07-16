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22:53 16 Temmuz 2018
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    Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği

    Fransa, Moskova'daki Ticaret ve Yatırım Temsilciliği'ni kapatıyor

    © AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV
    Rusya
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    Fransa hükümeti, Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği bünyesinde Business France kuruluşunun faaliyetlerini yürüten Ticaret ve Yatırım Temsilciliği'ni kapatma kararı aldı. Rus Dışişleri, kararı sürpriz olarak niteledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    Fransa hükümeti, yurtdışına ihracat sırasında Fransız şirketlerine partnerlik eden ve KOBİ'leri destekleyen Fransız devlet kuruluşu Business France'ın yasaklandığını öne sürerek ticari temsilciliğini kapatıyor.

    Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Paris yönetimi, Moskova'nın Business France'ın faaliyetlerini durdurmasının ardından Ticaret ve Yatırım Temsilciliği'ni kapatma kararı aldı.

    Açıklamada, "16 Temmuz'da yürürlüğe giren bu karar, Rus hükümetinin Business France'ın Rusya'da faaliyet göstermesine artık izin verilmeyeceğini bildirmesi üzerine alındı. Moskova'nın adımı, Fransız diplomatik temsilciliğinin ayrılmaz parçası olan Rusya'daki Business France bürosunun statüsü konusunda uzun süredir yapılan müzakerelerin sona ermesine neden oldu" dendi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2018 / Etienne LAURENT
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    Açıklamada, "Business France, bu önemli pazarda Rus işletmelerine desteği sürdürmeyi borç bilir ve bundan böyle Fransa devletinin Rusya'da çalışan devlet dışı partnerlerinin hizmetlerinin devamına odaklanacak" ifadelerine de yer verildi.

    RUSYA: SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ YÖNÜNDE TALİMAT VERDİK

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Business France'ın kapatılacağı konusunda bildirimde bulunmadığını ve Paris yönetimine Business France'ın sorunlarını çözme talimatı verildiğini belirtti.

    Bakanlık, "Eğer Fransa'nın ticari temsilciliğinin kapatılmasına karar verildiyse, bunun Fransız tarafının arzusu olduğu açık. Biz, ticari ilişkileri geliştirmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Business France, Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği, Moskova, Rusya, Fransa
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