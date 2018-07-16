Fransa, Moskova'daki Ticaret ve Yatırım Temsilciliği'ni kapatıyor

Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Paris yönetimi, Moskova'nın Business France'ın faaliyetlerini durdurmasının ardından Ticaret ve Yatırım Temsilciliği'ni kapatma kararı aldı.
Açıklamada, "16 Temmuz'da yürürlüğe giren bu karar, Rus hükümetinin Business France'ın Rusya'da faaliyet göstermesine artık izin verilmeyeceğini bildirmesi üzerine alındı. Moskova'nın adımı, Fransız diplomatik temsilciliğinin ayrılmaz parçası olan Rusya'daki Business France bürosunun statüsü konusunda uzun süredir yapılan müzakerelerin sona ermesine neden oldu" dendi.
RUSYA: SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ YÖNÜNDE TALİMAT VERDİK
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Business France'ın kapatılacağı konusunda bildirimde bulunmadığını ve Paris yönetimine Business France'ın sorunlarını çözme talimatı verildiğini belirtti.
Bakanlık, "Eğer Fransa'nın ticari temsilciliğinin kapatılmasına karar verildiyse, bunun Fransız tarafının arzusu olduğu açık. Biz, ticari ilişkileri geliştirmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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