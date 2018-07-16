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12:10 18 Temmuz 2018
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    Helsinki zirvesinde Trump ile Putin arasında top şakası

    Putin: Soğuk Savaş çok uzun süre önce sona erdi

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la düzenlediği ortak basın toplantısında Soğuk Savaş'ın çok uzun süre önce sona erdiğini, ikili ilişkilerdeki zorluklar için objektif bir gerekçe bulunmadığını söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Rusya lideri Vladimir Putin
    © REUTERS / Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
    Putin'le Helsinki'deki bire bir görüşmesi sona eren Trump: İyi bir başlangıçtı
    Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de liderler arasında yapılan ilk kapsamlı görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Putin, ikili ilişkileri ve uluslararası gündemdeki konuları ele aldıklarını belirterek, "Soğuk Savaş çok uzun süre önce sona erdi. Dünyadaki durum ciddi biçimde değişti. İkili ilişkilerdeki zorluklar için objektif bir gerekçe bulunmuyor" dedi.

    'GOLAN TEPELERİ'NDEKİ DURUM 1974 TARİHLİ ANLAŞMAYA UYGUN HALE GETİRİLMELİ'

    Suriye'deki gelişmeleri istişare ettiklerini kaydeden Putin, Golan Tepeleri'ndeki durumun 1974'te İsrail ve Suriye arasında yapılan anlaşmaya uygun hale getirilmesi çağrısında bulundu.

    Putin, Rusya ve ABD'nin Suriye'de çözümün liderliğini üstlenebileceğini söyleyerek, "Suriye'de barış ve uzlaşının tesis edilmesi görevinin yerine getirilmesi iki ülke arasındaki ortak başarılı çalışmanın örneği olabilir" dedi.

    Vladimir Putin ve Donald Trump
    © AFP 2018 / Heikki Saukkomaa
    Rusya ve ABD için normalleşme umudu: Putin ve Trump birbirleri hakkında ne düşünüyor?
    'RUSYA, ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEDİ VE ETMEYECEK'

    Rus liderin basın toplantısında üzerinde durduğu bir diğer konu, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları oldu.

    Putin, Rusya'nın ABD'nin iç işlerine karışmadığının ve karışmayı planlamadığının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı: "Başkan Trump, ABD'deki seçim sürecine ilişkin sözde 'Rus müdahalesi' konusunda bir kez daha temas etti. Trump'la yaptığım bireysel görüşmeler de dahil daha önce birçok kez söylediğim şeyi tekrar etmek durumunda kaldım: Rusya devleti, seçim süreçleri de dahil olmak üzere ABD'nin iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve etmeyi planlamıyor."

    ​​'KİME İNANILIP KİME İNANILMAYACAĞINA GELİRSEK, KİMSEYE GÜVENEMEZSİNİZ'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / Saul Loeb
    Trump: Putin için küçük bir hediyem var
    Putin'e, 'ülkesinin, ABD'de Trump'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlere müdahale ettiği iddialarını reddediyor olmasına, ABD halkının neden inanması gerektiği' biçimde bir soru da yöneltildi. Putin soru üzerine "Kime inanılıp kime inanılmayacağı ya da genel olarak birine güvenmenin mümkün olup olmadığına gelirsek, kimseye güvenemezsiniz" dedi.

    Rus lider sözlerine şöyle devam etti: "Bay Trump'ın bana inanıp güvendiğini ya da benim ona tamamen güvendiğimi size düşündüren ne? O kendi ülkesinin çıkarlarını savunuyor, ben de kendi ülkeminkileri. Birbiriyle kesişen çıkarlarımız da var. Nitekim biz de birbiriyle kesişen bu noktaları bulmaya çalışıyoruz. Diğer yandan fikir ayrılıklarımız da var. Bu ayrılıklar konusunda da uzlaşabileceğimiz ve ortak çalışmamızı yapıcı hale getirecek seçenekler bulmaya çabalıyoruz.""

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Al Drago
    Trump: Seçim ekibime yerleştirilen casus bile Rusya ile gizli anlaşma tespit edemedi
    'TRUMP'IN RUSYA HAKKINDAKİ SÖZLERİ RUS TOPLUMUNDA SEMPATİ UYANDIRDI'

    Putin, Trump'ın Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiğini söylemesinin ardından Rus toplumunun ABD Başkanı'na sempati duymaya başladığını ve bunun doğal bir şey olduğunu vurguladı. Rus lider, "Evet, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinden yana olduğu için Trump'ın seçimleri kazanmasını istedim" diye ekledi.

    'ABD'NİN İRAN ANLAŞMASINDAN ÇIKMASINDAN DUYDUĞUMUZ RAHATSIZLIĞI DOĞRUDAN İFADE ETTİK'

    Putin, görüşmesi sırasında ABD tarafına Washington'un Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasından duydukları rahatsızlığı doğrudan dile getirdiklerini kaydetti.

    Rus lider, "ABD tarafı tutumumuzu gayet iyi biliyor, tutumumuzda bir değişiklik olmadı. İran'ın nükleer anlaşma sayesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından en fazla denetlenen ülke oldu" diye konuştu.

    Suriye ve İran bayrakları
    © AP Photo / Hassan Ammar
    Bolton: ABD-Rusya anlaşması İranlı askerlerin Suriye’den çekilmesini kapsayabilir
    'TRUMP'A İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ORTAK UZMANLAR KOMİTESİ KURMAYI ÖNERDİM'

    Putin, Trump'a ikili ilişkilerdeki sorunlar için çözüm yolu bulunması amacıyla ortak uzmanlar komitesi kurulmasını önerdiğini de söyledi.

    Rus lider, uzun vadeli ikili ilişkiler kurma sürecinde Rusya-ABD işbirliğinin tarihini ve nüanslarını iyi bilen deneyimli uzmanların katılımını sağlamanın faydalı olacağını düşündüğünü ifade etti.

    '12 RUS AJANA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR HAKKINDA BİLGİM YOK'

    Basın toplantısının soru-cevap kısmında, ABD'nin 12 Rus askeri istihbaratı (GRU) üyesine seçimlere müdahale soruşturması kapsamında yöneltilen suçlar da soruldu.

    Bu konuda henüz bilgisi olmadığını söyleyen Putin, öncelikle konunun detaylarını öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

    'TOP ARTIK SİZDE

    Trump'ın Suriye konusunda bir soruda topun Rusya tarafında olduğunu söylemesi üzerine Putin, yanında getirdiği Dünya Kupası'nda kullanılmış bir futbol topunu Trump'a uzatarak, "Artık top sizde" dedi ve "Sayın Trump ülkemizin Dünya Kupası'nda çok iyi bir iş çıkardığımızı söyledi. Sayın Pompeo'nun dediği top hakimiyeti konusunda ise şunu söylüyorum. Artık biz top hakimiyetini ABD'ye devrediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Trump, Putin tarafından kendisine edilen topu eşi Melania Trump'a fırlattı.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump, Putin tarafından kendisine edilen topu eşi Melania Trump'a fırlattı.

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
    © AP Photo / Seth Wenig
    Haley: ABD yaptırımları Rusya'nın Ukrayna ve Kırım'dan çekilmesine kadar sürecek
    'KIRIM KONUSU KAPANMIŞTIR, NOKTA'

    Basın toplantısının bir diğer önemli konusu, Kırım'ın statüsü konusunda Trump ve Putin'in nasıl bir fikir alışverişi yaptığı oldu.

    Putin, Trump'ın Kırım konusundaki tutumunun bilindiğini, ABD Başkanı'nın yarımadanın Rusya'ya bağlanmasını tanımadığını belirterek, "Ancak biz farklı bir bakış açısına sahibiz. Referandumu uluslararası hukuka ve BM Tüzüğü'ne son derece uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bizim için, Rusya Federasyonu için bu konu kapanmıştır. Nokta."

    'ABD, DEMOKRATİK BİR ÜLKE Mİ?'

    Diğer taraftan Putin, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiaları hakkındaki kesin hükmü mahkemelerin verebileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "ABD, demokratik bir ülke mi? Eğer öyleyse, Rus müdahalesi ile ilgili nihai hükmü istihbarat kurumları değil, yalnızca mahkeme verir." Putin, ABD tarafından iddialarla ilgili somut kanıtlar sunmasını da talep etti.

    Etiketler:
    basın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki, ABD, Rusya
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