Putin: Herkes Trump’ı işadamı sanıyor ama o artık bir politikacı

Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Putin, "Tramp, çok nitelikli bir insan. Materyali biliyor, dinliyor, argümanları algılıyor. Bazı konularda kendi görüşüne sadık kalıyor, buna daha önce dediğim gibi İran nükleer anlaşması da dahil" dedi.

Trump'ın ilginç bir muhatap olduğunu söyleyen Putin, "Onu herkes sadece işadamı olarak görüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Elbette o artık bir politikacı ve her şeyden önce seçmenin, halkın ondan ne beklediğini dinlemeyi ve duymayı biliyor ve bunu başarıyor" diye ekledi.