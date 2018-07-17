Putin'den ABD'li televizyoncuya SARMAT füzesi yanıtı: Daha dikkatli izleyin

Putin, Helsinki'de ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası Fox News'ten Chris Wallace'ın konuğu oldu.

Mart ayındaki Federal Meclis konuşması sırasında yayınlanan SARMAT füzesinin tanıtıldığı videonun bu füzenin ABD'ye karşı kullanılacağının kanıtı olup olmadığını sorusu üzerine Rus lider, "Video, söz konusu füzelerin ABD'ye yönelik olduğunu kanıtlamıyor. Daha dikkatli izlemelisiniz" yanıtını verdi.

Wallace'ın görüntüde 'Florida' sözcüğünün yer aldığını öne sürmesi karşısında Putin, "Florida yazmıyordu. Daha dikkatli bakın" dedi.

SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

Putin'in Federal Meclis konuşması sırasında kullanılan bir animasyon videoda yeni füze SARMAT'ın vurduğu hedefin ABD'nin Florida eyaleti gibi gözüktüğü Twitter'da bazı kullanıcıların dikkatini çekmişti.

Putin's Federal Assembly Address



What we thought we'd get: poverty reduction, infrastructure spending



What we got: Full-on Rocketman video of Florida getting nuked pic.twitter.com/a5x09vZ09K — Ian Bugbee (@IBugbee) March 1, 2018

​'TRUMP'A START ANLAŞMASINI UZATMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM'

Putin, Trump'a 2021 yılında sona erecek yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması) Anlaşması'nın süresini uzatmaya hazır olduklarını söylediğini belirtti.

Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın süresini uzatmaya hazır olduğuna dair güvence verdim ancak öncelikle belirli konularda mutabakat sağlamamız gerekiyor zira ABD'li partnerlerimize bazı sorularımız var" diye konuştu.

ABD'nin anlaşmaya tamamen uygun hareket etmediğini düşündüklerini de kaydeden Putin, ancak bunun uzmanların karar vereceği bir konu olduğunun altını çizdi.

Yeni START Anlaşması, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.

© REUTERS / Kevin Lamarque Putin: Soğuk Savaş çok uzun süre önce sona erdi

Putin, Fox News mülakatında Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Rus lider, NATO'nun bu ülkelerle ikili formatta çalışabileceğini ancak üyeliğin söz konusu olamayacağını ifade etti.

'RUSYA'YI TECRİT ÇABALARI BAŞARISIZ OLDU'

Diğer taraftan Putin'e göre Batılı ülkelerin Rusya'yı tecrit etme çabaları başarısız oldu.

Rus lider, "Bu çabaların başarısız olduğunu ve asla başarılı olamayacağını sanırım siz kendiniz de görüyorsunuz" diye ekledi.