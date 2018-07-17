Suriye'deki görevlerini başarıyla tamamlayan 100 Rus askeri polis evlerine döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı 100 askeri polisin tesisleri koruma ve insani yardımlara refakat etme görevlerini yerine getirdikleri Suriye'den döndüğünü duyurdu.

© REUTERS / Omar Sanadiki Suriye’deki Rus askerleri 111 hasta ve mahkumu taşıyan insani konvoyun güvenliğini sağladı

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı karar çerçevesinde Suriye'deki askeri teçhizatını ve personelini çekmeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi'nden askeri polisler, Suriye topraklarındaki özel görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra evlerine döndü. 100 askeri polis, İl-76 askeri kargo uçağıyla Kuzey Osetya'daki Mozdok hava üssüne getirildi" dendi.

Bakanlık, Rus askeri polislerin Suriye'de tesisleri koruma, insani yardımlara refakat etme ve insani eylemlerin güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

© Sputnik / Sergey Guneyev Putin: Son birkaç günde Suriye'den 13 uçak ve 1140 askeri görevliyi geri çektik

Rus askeri polisler, Rusya'ya dönmeden önce Lazkiye yakınlarındaki hava üssü Hmeymim'de düzenlenen törenle devlet ve bakanlık nişanlarıyla ödüllendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran sonunda yaptığı açıklamada, Suriye'den askeri güçleri çekmeye devam ettiklerini belirterek, "Son birkaç gün içerisinde Suriye'deki 13 uçak, 14 helikopter ve 1140 askeri görevli Rusya'ya geri döndü" demişti.