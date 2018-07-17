Suriye'deki görevlerini başarıyla tamamlayan 100 Rus askeri polis evlerine döndü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi'nden askeri polisler, Suriye topraklarındaki özel görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra evlerine döndü. 100 askeri polis, İl-76 askeri kargo uçağıyla Kuzey Osetya'daki Mozdok hava üssüne getirildi" dendi.
Bakanlık, Rus askeri polislerin Suriye'de tesisleri koruma, insani yardımlara refakat etme ve insani eylemlerin güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.
Rus askeri polisler, Rusya'ya dönmeden önce Lazkiye yakınlarındaki hava üssü Hmeymim'de düzenlenen törenle devlet ve bakanlık nişanlarıyla ödüllendirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran sonunda yaptığı açıklamada, Suriye'den askeri güçleri çekmeye devam ettiklerini belirterek, "Son birkaç gün içerisinde Suriye'deki 13 uçak, 14 helikopter ve 1140 askeri görevli Rusya'ya geri döndü" demişti.
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