Rusya: Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik anlaşmalarını uygulamaya hazırız

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Vladimir Putin ile Donald Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik alanındaki anlaşmaları bakanlık olarak uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

İgor Konaşenkov, düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Helsinki'de zirvede varılan küresel güvenlikle ilgili anlaşmaları hayata geçirmeye hazır" dedi.

Konaşenkov, Savunma Bakanlığı'nın ABD'li yetkililerle genelkurmay başkanlıkları ve diğer mevcut iletişim kanalları üzerinden START (Stratejik Silahların Azaltılması) Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını, Suriye'de işbirliğini ve askeri güvenlikle ilgili diğer güncel konuları istişare etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Helsinki'de ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası Fox News'ten Chris Wallace'ın konuğu olan Putin, Trump'a 2021 yılında sona erecek yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması) Anlaşması'nın süresini uzatmaya hazır olduklarını söylediğini belirtmişti.

Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın süresini uzatmaya hazır olduğuna dair güvence verdim ancak öncelikle belirli konularda mutabakat sağlamamız gerekiyor zira ABD'li partnerlerimize bazı sorularımız var" demişti.