Rus gezginler, Kırım'dan İstanbul'a el yapımı sal üzerinde seyahat edecek

Rusya Coğrafya Topluluğu'ndan bir grup gezgin, Kırım'dan İstanbul'a kendi yaptıkları bir sal üzerinde seyahat etmeye hazırlanıyor.

© Sputnik / Sergei Malgavko Kırım’daki saray ve kaleler

Sputnik'e konuşan Rusya Coğrafya Topluluğu üyesi Yuriy Burlak, Karadeniz'i salla geçmeye hazırlandıklarını söyledi.

Karadeniz'de Vladimir Lihaçev'le birlikte kürek sallayacaklarını belirten Burlak, "Yolculuğa 19 Temmuz'da Sivastopol'den başlamayı planlıyoruz. İlk etapta Sivastopol'den İstanbul'a gideceğiz. Eğer salın durumu elverirse ve gücümüz yeterse İstanbul'dan Antalya'ya geçeceğiz" dedi.

Rus gezgin, seyahatin ikinci etabında ekipte değişiklik yapmayı ve Lihaçev'in yerine eşi Natalya Burlak ile devam etmeyi planladıklarını kaydetti.

Burlak, deniz yolculuğu için hazırlıkları tamamladıklarını anlatarak şöyle devam etti: "Seyahati 1 Kasım'a kadar tamamlamayı planlıyorum. En fazla 100 gün sürecek. Gıda rezervimiz, İstanbul'a ulaşana kadar bize yetecek".