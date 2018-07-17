Rusya, elindeki ABD hazine kağıtlarının üçte birinden kurtuldu

Rusya, elinde bulundurduğu 48.7 milyar dolarlık hazine kağıtlarıyla bu konuda geçtiğimiz nisan ayında 22. sıradaydı. Oysa mart ayında Rusya'nın elindeki ABD hazine kağıtlarının miktarı neredeyse 2 kat daha fazlaydı ve ülke ilgili sıralamada 16. basamağındaydı.
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Halihazırda Rusya, 33 ülkeden oluşan en çok ABD hazine kağıtlarını bulunduranlar listesinden çıkmış durumda. Listenin sonunda, 30 milyar dolarla Şili yer alıyor.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, uluslararası rezervlerini çeşitlendirme politikasını uyguladıklarını ve karar alma sürecinde finansal, ekonomik ve jeopolitik dahil tüm riskleri dikkate aldıklarını açıklamıştı.
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