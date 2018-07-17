Rusya, elindeki ABD hazine kağıtlarının üçte birinden kurtuldu

ABD Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Rusya, ABD hazine kağıtlarının en az üçte birini satarak ABD değerli kağıtlarını en çok elinde bulunduran ülkeler listesinden çıktı.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair istihbaratçıların vardığı sonucu kabul ediyorum

Rusya, elinde bulundurduğu 48.7 milyar dolarlık hazine kağıtlarıyla bu konuda geçtiğimiz nisan ayında 22. sıradaydı. Oysa mart ayında Rusya'nın elindeki ABD hazine kağıtlarının miktarı neredeyse 2 kat daha fazlaydı ve ülke ilgili sıralamada 16. basamağındaydı.

Halihazırda Rusya, 33 ülkeden oluşan en çok ABD hazine kağıtlarını bulunduranlar listesinden çıkmış durumda. Listenin sonunda, 30 milyar dolarla Şili yer alıyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, uluslararası rezervlerini çeşitlendirme politikasını uyguladıklarını ve karar alma sürecinde finansal, ekonomik ve jeopolitik dahil tüm riskleri dikkate aldıklarını açıklamıştı.