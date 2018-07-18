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20:27 18 Temmuz 2018
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    Helsinki zirvesi Putin-Trump basın toplantısı

    Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Putin ve Trump gizli anlaşma yapmadı

    © REUTERS / Grigory Dukor
    Rusya
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    Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, önceki gün Helsinki'de ilk kapsamlı görüşme için bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli anlaşma yapmadığını söyledi.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © AP Photo / Pavel Golovkin
    Rusya: Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik anlaşmalarını uygulamaya hazırız
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un dün yaptığı 'Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik alanındaki anlaşmaları bakanlık olarak uygulamaya hazırız' açıklaması, liderlerin gizli anlaşma yaptığı iddialarını beraberinde getirdi.

    Basın mensuplarının bu konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Antonov, "Vladimir Putin, her şeyi anlattı. Helsinki'de görüşmeler hakkında edindiğim bilgilere göre herhangi bir gizli anlaşma yapılmadı" dedi.

    'SEÇİME MÜDAHALE İDDİALARI HAKKINDA SOMUT KANIT BEKLİYORUZ'

    Antonov, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da değerlendirdi.

    Gen. James Mattis, the head of U.S. Central Command, takes questions after delivering a lecture to the London think tank Policy Exchange in London, Tuesday, Feb. 1, 2011.
    © AP Photo / Matt Dunham
    Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
    Rus diplomat, ABD'den bu iddialarla ilgili ithamları değil, somut kanıtları beklediklerini vurguladı.

    Antonov, "Sözde Rus müdahalesiyle ilgili olarak gazetecilerin de kullandığı moda bir ifadeyi kullanmak istiyorum: 100 fareyi toplasan 1 kaplan etmez. Ne kadar çok itham olsa da, önemli olan bizim talebimizdir, bulguları masaya koyun" ifadelerini kullandı.

    Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiği iddialarını saçma olarak niteleyen Antonov, bugün itibarıyla bu konuda hiçbir somut kanıt bulunmadığının altını çizdi.

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    Etiketler:
    Rusya Savunma Bakanlığı, Anatoliy Antonov, İgor Konaşenkov, Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, ABD, Helsinki
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