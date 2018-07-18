Zaharova: Dera'nın yüzde 90'ı militanlardan kurtarıldı

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Dera Valisi: Militanların kalesi olan Bosra el Şam'da Suriye bayrağı dalgalanıyor

Zaharova, haftalık basın toplantısında, 2011 yılında Suriye'nin krizinin başladığı nokta olan ve 7 yıl boyunca militanların kontrolünde bulunan Dera'da Suriye hükümet güçlerinin ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

Suriye'de gerilimin yanı sıra bazı yeni olumlu gelişmelerin dikkat çektiğini kaydeden Zaharova, "Bu gelişmeler, Dera'daki militanları yok etmeye devam eden Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki başarılı operasyonlarıyla bağlantılı. Çatışma yaşanmadan militanlardan kurtarılan yerleşimlerin ve stratejik tepelerin sayısı artıyor. 16 Temmuz itibarıyla Dera'nın yüzde 90'ı ordunun kontrolü altında" dedi.

'ÜRDÜN SINIRINDAKİ SIĞINMACILAR EVLERİNE DÖNDÜ'

Dera'da varılan anlaşma kapsamında 400'den fazla militanın ve aile bireylerinin Suriye kuzeyine tahliye edildiğini de söyleyen Zaharova, Ürdün sınırındaki sığınmacıların neredeyse tamamının evlerine döndüklerini vurguladı.

Zaharova, militanların bulunduğu bölgelerdeki durumun Rus askerinin desteğiyle değerlendirildiğini sözlerine ekledi.