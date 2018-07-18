Zaharova'dan Butina açıklaması: FBI, aleni bir siyasi siparişi yerine getiriyor

Rusya vatandaşı Mariya Butina'nın ABD'de Rusya hükümeti adına ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) siyasi bir siparişi yerine getirdiği izleniminin oluştuğunu ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "FBI'ın asli görevi olan suçla mücadele etmek yerine aleni bir siyasi siparişi yerine getirdiği izlenimi oluşuyor" dedi.

Siparişin Rusofobi histerisini körüklemeye devam eden güçlerden geldiğini düşündüklerini söyleyen Zaharova, bu amaç doğrultusunda, düzenli olarak, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair yeni sansasyon yaratıldığını vurguladı.

Bu arada Zaharova, Butina'nın tutuklanmasının Helsinki'deki Putin-Trump zirvesinin sonuçlarını baltalama amacı taşıdığını kaydetti.

Dışişleri Sözcüsü, "Belli ki birileri, eline saat ve hesap makinesi almış ve Helsinki zirvesinin sonuçlarını baltalamak için Butina'yı tutuklama kararının ne zaman alınması gerektiğini hesaplamış. Bu gelişmenin Helsinki zirvesinin öncesinde yaşandığını görmezden gelemeyiz. Bu adımla zirvenin olumlu etkilerini en aza indirgeme ve bu etkinin kısa süreli olması amaçlandı" diye ekledi.

ABD'de Rusya adına lobi yapma suçlamasıyla tutuklanan Rusya vatandaşı Mariya Butina'nın avukatı Driscoll, müvekkiline yöneltilen suçlamanın abartıldığını belirtip, "İddianamede masum bir akşam yemeği, bir lobicilik faaliyeti gibi gösteriliyor. Suçlamaya konu edilen eylem, Yabancı Ajan Yasası'nın (FARA) ihlali olan gizli bir komplo gibi aktarılıyor" demişti.

FARA yasası, ABD'de başka bir devlet için lobicilik yapan kişi ve kurumları hedef alıyor. Daha önce Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları yüzünden ABD'li soruşturmacıların odaklandığı kurumlardan biri olan Russia Today (RT) de bu kapsama alınmıştı.

Butina, FARA yasası kapsamında suçlu bulunması halinde lobicilik yapmasına karşın bunu bildirmediği gerekçesi ile 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.