Yer ve gök: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'deki ‘tünel savaşına’ karşı mücadelesi

Birkaç yıldır Suriye hükümet güçlerinin militanlarla savaşmasına yardım eden Rus pilotlar "tünel savaşı", "cihad-mobil" ve İŞİD teröristlerinin vahşeti karşısında mücadelelerini yılmadan sürdürüyorlar.

Güney Askeri Bölgesi'nde konuşlanan filonun komutanı Mihail, Suriye'deki savaşın diğer çatışmalardan neden farklı olduğunu ve bu cehennemde nasıl hayatta kalınabileceğini Sputnik'e anlattı.

'KUMLAR ÜLKESİ'

© Sputnik / Michael Klimentyev Esad: Rus askerler Suriye’de kalacak

Mihail, şu anda Suriye de bulunan, daha önce ise Çeçenistan'da terörle mücadele operasyonlarına katılmış Rus pilotlardan biri. Saldırı uçaklarının pilotlarının görevleri benzer: Zırhlı araçların ve düşmanın insan gücünün, yani militanların imha edilmesi.

Mihail Suriye'de koşulların Çeçenistan'dan oldukça farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çeçenistan dağlık bir yer, fakat Suriye, düşman unsurlarının tespit edilmesinin zor olduğu bir dağ-çöl arazisine sahip. Teröristler kamuflaj için araziyi kullanıyor. Kamuflaj giysilerini giyerek, arabaları kum rengine boyuyorlar, bu yüzden yerlerinin belirlenebilmesi sadece koordinatlarla mümkün olabiliyor".

'BAZI MADDELERİN ETKİSİNDE GİBİLER'



Ministry press service оброны Russian Federation 'Suriye'deki Rus uçaklarına yeni irtifa emri'

'Suriyeli teröristlerinin önemli bir farkı da onların ölçüsüzlüğü' diyen Mihail sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeçenistan'da, Kafkas halkı da deli doluyd, ama savaşta akıllıca davranıyorlardı. Fakat Suriye'dekiler sanki bazı maddelerin etkisinde gibi: Hiçbir şeyi umursamıyorlar, yanlarında biri ölse bile adımlarını üzerinden atıp yürümeye devam ediyorlar.

Kendini koruma ve başkalarına acıma duygusundan yoksun olmaları teröristleri çok daha tehlikeli, aynı zamanda da savunmasız rakipler haline getiriyor diyen Mihail "Şahsen, onları zihinleri buğulu insanlar olarak değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

'ARAP TAVŞANLARI GİBİLER'

Suriye'deki teröristlerin temel savaş yöntemlerinden birisinin de tünel savaşı olduğunu belirten Mihail, şöyle devam etti:

"Onlar, arap tavşanları gibi, birçok çıkışı olan tüneller kazıyor ve yeterince yaklaşırsanız birden tünelden çıkıp hedeflerini vuruyorlar."

Bununla savaşmak için tünellere beton bomba bırakan bombardıman uçağı grupları oluşturuldu. Operasyonu saldırı uçakları tamamlıyor.

Ayrıca, militanlar "cihad-mobil" adını verdikleri patlayıcı yüklü zırhlı araçları da çok sayıda insanı yok etmek için kullanıyorlar. Mihail, bu çok tehlikeli silahların imhası operasyonlarına defalarca katıldığını da sözlerine ekledi.

'KORKMAYA VAKİT OLMUYOR'

"Cihad-mobil" silahları pilotlar için tehdit oluşturmasa da, uçaksavar silahları büyük tehlike arz ediyor. "Beni de defalarca hedef aldılar fakat ıskaladılar. Mekansal manevralar yaparak, hedef olmaktan kurtuldum "diyen Mihail, hiç korku hissetmediğini de belirterek şöyle devam etti:

"Korkmaya vakit olmuyor, düşmanın bulunduğu yeri sürekli gözetlemek, diğer yandan ise seninle beraber uçan, gelen atışların yönünü bildiren ikinci pilota kulak kesilmek gerekiyor."

Rus jetlerinin saldırı uçaklarına destek vermelerinin yanı sıra, Suriye uçaklarını da koruduklarını vurgulayan Rus pilot, Suriye uçaklarının da yasadışı silahlı oluşumları yok etmek için mücadele ettiklerini gördüklerini belirtti.

'SURİYELİLER YARDIMSEVER İNSANLAR'

Mihail Suriye ordusu mensupları ve yerel halk ile çok sık karşılaşmadığını da sözlerine ekleyerek:

"İnsanlar bize konser için geldiklerinde konuşma imkanımız oldu, Suriyeliler yardımsever insanlar. Küçük çocuklar, üniformalı birini gördüklerinde, bize doğru koşup 'Ruso, Ruso' diye bağırarak selamlıyorlar "dedi.

'ONLARDA SOVYET SAĞLAMLIĞI GÖRÜYORUM'

© Sputnik / Alexei Nikolsky Putin’den Suriye’de görev yapan Rus askerlerine teşekkür

Suriye havaalanlarından birinde, yerel bir generalle tanışan Mihail, "Genel olarak bir general gibi sert görünmekle birlikte, çok içten, samimi bir bir insan olduğunu gördüm, çok konuşkandı. Pilotlarla son derece samimi konuştu" diyerek, aralarında tanıştığı kişilerin çoğunun SSCB'de öğrenim gördüğünü ve onlarda Sovyet sağlamlığı gördüğünü söyledi.

"İnsanlar bize çok yakınlar. Terörizm sorunu ortak sorunumuz. Elimden geldiğince bizimkilere yardım etmeye devam edeceğim" diyen Mihail, "Kendim için bir karar verdim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.