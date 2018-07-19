Suçlamaları reddeden Rus aktivist Butina'nın tahliye talebi reddedildi

Mahkemenin kaçma şüphesi bulunduğu iddiasıyla tahliyesini ve kefaletle serbest bırakılmasını reddettiği Butina'ya mahkeme tarafından çeşitli suçlamalar yöneltildi. Rusya'da bir silah taşıma hakları örgütü için çalışan ve bu doğrultuda aynı çizgide bulunan ABD'li gruplarla da diyalog içinde olduğu belirtilen Butina, ajanlık faaliyeti yürütmekle suçlandı. Butina'nın ajan olmasına rağmen, ABD devletine ajan statütüsü ile ilgili bir bildirimde bulunulmadığı iddia edildi.

Butina'ya yöneltilen suçlamalardan biri de, ismi belirtilmeyen bir organizasyonda kendine pozisyon verilmesi karşılığında seks teklifinde bulunduğu iddiası oldu.

BREAKING: Mariia Butina denied bond by Judge Robinson. Pled 'not guilty' to two felony charges which carry a combined maximum sentence of 15 years in prison. Judge agreed with prosecution that they couldn't ensure she wouldn't flee. (Pic: gov't prosecutors) pic.twitter.com/7YFDhk87XW — Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) 18 Temmuz 2018

​Butina'nın avukatı Robert Driscoll ise, mahkemede yaptığı savunmada Butina'nın bir 'Rus ajanı' değil, 'hayatını ABD'de kurmak isteyen masum bir üniversite öğrencisi' olduğunu belirtti ve müvekkilinin hapsedilmesi için bir gerekçe olmadığını söyledi.

'YENİ HİÇBİR ŞEY YOK'

ABD'nin Rusya Büyükelçisi Anatoly Antolov davayla ilgili "Bu davada yeni hiçbir şey yok. ABD istihbarat servisleri sadece kendi ülkelerinde değil, diğer ülkelerde de Rus vatandaşlarını avlamaya çalışıyor" yorumunda bulundu.

Butina, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirdiği zirvenin gerçekleştiği gün tutuklandı. Bu 'tesadüf' Butina'nın tutuklanmasının zamanlamasının son derece manidar olduğu yorumlarına sebep olmuştu.