Putin'den Skripalleri zehirleyen maddenin üretildiği iddia edilen kapalı kenti açma talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde kullanılan maddenin üretildiği yer olduğunu iddia ettiği Saratov bölgesinde bulunan dışarıya kapalı Şihanı kentinin açılması talimatı verdi. İngiliz polisinin Skripaller'e yönelik saldırının arkasındaki şüphelileri tespit ettiği de ileri sürüldü.

© AFP 2018 / Geoff Caddick ‘Amesbury olayında kullanılan zehirli gaz parfüm şişesindeydi' iddiası: İngiliz polisi doğrulamadı

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesinde, Moskova'nın 930 kilometre güneydoğusunda bulunan, Saratov bölgesindeki Şihanı kentinin açılmasına yönelik talimat yayımlandı.

Putin'in verdiği talimatta, yaklaşık 5500 kişi nüfuslu Şihanı kentinin dışarıya kapalılık statüsünün 6 ay içinde kaldırılması istendi.

Dışarıya kapalı kent, Sovyetler Birliği döneminde ülkenin kimyasal silah üretim programı için önemli bir araştırma ve geliştirme merkeziydi, ancak kimyasalların depolandığı bir alan olarak kullanılmadı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın mart ayında Salisbury'de zehirlenmesinin ardından kent basının gündemine taşındı. İngiltere, zehirlenme olayında kullanıldığını iddia ettiği A-234 maddesinin (Noviçok) Şihanı'da geliştirdiğini belirtti. Rusya ise bu iddiaları reddetti.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden kısa süre sonra Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü kuralları gereği elindeki kimyasal silahları imha etti. Rusya'nın elinde kalan son kimyasal silahlar da Eylül 2017'de imha edildi.

Şihanı kapalı idari bölgesi, 1997 yılında Organik Kimya ve Teknoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü bünyesinde 1997'de kurulmuştu. Statüsü gereği kente giriş, çıkış, ikâmet ve uçuş kısıtlamaları uygulanıyordu.

Bölge Belediye Başkanı Andrey Tatarinov, nisan ayında Sputnik'e yaptığı açıklamada "Noviçok'un burada, Şihanı'da üretildiği iddiaları absürt. Bunlar yalan, aldatmaca" demişti. Noviçok'un hiçbir zaman Şihanı'da depolanmadığını belirten Tatarinov, kentin reklamını yaptıkları için İngiliz basınına teşekkür etmişti. Tatarinov ayrıca ABD'lilerin 1990'lı yıllarda kente gelip kimyasal silahların imha edildiğini teftiş ettiğini de hatırlatmıştı.

'SORUŞTURMACILAR, SKRİPAL VAKASINDAKİ ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ'



Bu arada İngiliz soruşturmacılar, Skripallerin mart ayında zehirlenmesine neden olan olayın ardındaki şüphelileri bulduklarına 'inandıklarını' söyledi.

Soruşturmaya yakın olan fakat isminin verilmesini istemeyen bir kaynak İngiliz Press Association (PA) ajansına verdiği demeçte, "Soruşturmacılar Noviçok saldırısının şüphelilerinim kimliklerini tespit ettiklerine inanıyor" dedi.

Bu tespit yapılırken güvenlik kameralarından alınan görüntülerin ülkeye giren kişilerin kayıtları üzerinden kontrol edildiğini belirten kaynak ayrıca, soruşturmacıların, şüphelilerin Rusya vatandaşı olduğundan 'emin' olduklarını ifade etti.

Kaynak, soruşturmacıların bu inancının neye dayandığınıysa paylaşmak istemedi.

İngiliz hükümeti mart ayındaki zehirlenme olayın ardından hiçbir soruşturma yapılmadan doğrudan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Rusya ise bu suçlamayı defalarca reddetti.