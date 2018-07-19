Putin: Rusya'yı tehdit eden saldırgan eylemlere aynı ölçüde yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen bir toplantıda Rus büyükelçiler ve elçilere hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için doğrudan tehdit oluşturan saldırgan eylemlere aynı şekilde yanıt vereceklerini söyledi.

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Putin "Avrupa’da güvenlik ve istikrarın sağlanması için kilit nokta, NATO’nun Rusya sınırlarında şu an yaptığı gibi yeni askeri üsler ve askeri yapılar konuşlandırması değil işbirliğini geliştirmek ve karşılıklı güveni artırmaktır" dedi.

Putin, Rusya’nın küresel istikrar ve güvenliği artırma ile yeni zorluklar ve tehditlerle mücadele etme çabasının dünya için gerekli olduğunu ifade etti.

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Putin "Dinamik ve olaylarla dolu mevcut dünyada Rusya olarak sürekli sorumlu ve bağımsız bir dış politika güdüyoruz. Rusya’nın uluslararası ilişkilerde aktif olarak yer alması, başlıca ulusal arzumuzun gereği… Yani halkımızın yaşam kalitesini artırmak, büyük çapta toplumsal ve ekonomik görevleri gerçekleştirmek, ülkemizde çığır açıcı gelişme için maksimum refah ve güvenli koşulları sağlamak arzusunun…" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın gelecek yıllarda dünyanın en büyük 5 ekonomisi arasına girmesi ve Rusya halkının kilit standartlarının önemli oranda geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin "Bu stratejik hedefleri gerçekleştirmek için dış politika imkânlarını tam kapsamlı olarak kullanmalıyız" dedi.

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Putin, Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’nun yörüngesine çekilmesinin sorumsuzca bir politika olduğunu ifade etti. Putin "Gerginliği tırmandırmaktan yana hareket edenler, Ukrayna ve Gürcistan’ı İttifak’ın yörüngesine çekmeye çalışanlar bu sorumsuzca politikanın olası sonuçlarını düşünmeliler" dedi.



