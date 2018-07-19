Putin: ABD'deki bazı güçler kendi siyasi hırsları için ilişkilerimizi kurban etmeye hazır

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldiği Helsinki zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Putin, ABD'deki bazı güçlerin, kendi siyasal hırsları uğruna Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır göründüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı binasında Rus büyükelçiler ve diplomatik temsilcilere hitaben yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'İYİ BİR BAŞLANGIÇTI'

Rus lider, Trump'la görüşmesine ilişkin olarak, "Yıllarca biriken problemlerin birkaç saat içinde çözülmesi beklenemez fakat bu iyi bir başlangıçtı" ifadelerini kullandı.

'ABD'DE BAZI KESİMLERİN PARTİ ÇIKARLARINI ULUSAL ÇIKARLARIN ÜZERİNDE TUTTUKLARINI GÖRÜYORUZ'

ABD'deki bazı güçlerinse kendi çıkarlarını gözeterek bu görüşmenin sonuçlarını karalamaya uğraştığını söyleyen Putin sözlerine şöyle devam etti:

"Bu güçler bizim siyasi felsefemizle açıklanabilecek güçler değil. Zira bize devlet için çalışan insanların her zaman halklarının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutması gerektiği öğretildi. ABD'deyse bazı kesimlerin, küçük gruplar ve parti çıkarlarını ulusal çıkarların üzerinde tuttuklarını görüyoruz."

Rus lider "Böyle insanlar yazarlarımız tarafından zamanında 'acınası, küçük insanlar' olarak tasvir edilmişti. Fakat bunun tam tersine ABD'deki bu insanlar hayli güçlü. Zira bu güçler, seçtiğim kelime için bağışlayın ama, milyonlarca vatandaşına, tarihin mantığına uymayan çeşitli şeyleri pazarlayabiliyorlar" dedi.

Putin ayrıca, "Bunları, birilerini azarlamk ya da birilerini övmek için söylemiyorum. Hiç ilgisi yok. Bunları, ABD ile çalışırken bu gerçekleri hesaba katmamız gerektiği için söylüyorum" diye de ekledi.