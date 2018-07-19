Rusya’nın Atina Büyükelçisi: Lavrov’un Atina ziyareti artık uygun değil

Rusya’nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eylülde Atina’ya planladığı ziyaretin Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınırdışı etmesinin ardından uygun olmadığını söyledi. Maslov, Moskova'nın kaç Yunan diplomatı sınırdışı edeceğinin de henüz belli olmadığını ifade etti.

© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis Zaharova'nın 2 Rus diplomatı sınırdışı eden Yunanistan'a karşı kullandığı sözler 'incitti'

Yunanistan'ın 2 Rus diplomatı sınırdışı etmesi ve 2 Rus diplomatın da ülkeye girişini yasaklamasının ardından Lavrov'un Atina'dan ziyaret için davet aldığı, ancak ziyaretle ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı belirtilmişti.

Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Büyükelçi Maslov "Mevcut durumda ziyaret uygunluğunu yitirdi, en azından planlanan tarih için, yani eylül için" dedi.

‘KAÇ YUNAN DİPLOMATI SINIRDIŞI EDECEĞİMİZ HENÜZ BELLİ DEĞİL'

Maslov, Yunan diplomatların sınırdışı edileceğini, ancak ne zaman ve kaç kişinin sınırdışı edileceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Maslov "Aynı şekilde karşılık vereceğimizi belirtmişti. Kimin, ne zaman, kaç kişinin gönderileceğini bilmiyorum. Ancak her zaman olduğu gibi misilleme yapılacak" dedi.