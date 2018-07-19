Putin'den START Anlaşması uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı binasında Rus büyükelçiler ve diplomatik temsilcilere hitaben yaptığı konuşmada, Washington yönetimine 2021 yılında sona erecek START Anlaşması'na ilişkin bir uyarı gönderdi.

Rus lider, anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtti.

Putin, "ABD'de Rusya ile ilişkilerin gelişmesine karşı çıkanlar, kendi ülkelerinin güvenliği de dahil birçok şeyi feda etmeye hazır. Yeni START Anlaşması'nın süresi 2021 yılında doluyor. Genel çerçeveye bakınca, birkaç yıl önce bu anlaşma olmadan yaşayabilirdik ancak her şeye rağmen doğru adım attık ve bu anlaşmayı imzalama yoluna gittik. Fakat anlaşmayı uzatma çalışmalarına hemen şimdi başlamazsak, 1.5 sonra böyle bir anlaşma kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Putin, Helsinki zirvesi sonrası Fox News'e verdiği demeçte, Trump'a 2021 yılında sona erecek yeni START Anlaşması'nın süresini uzatmaya hazır olduklarını söylediğini belirtmişti.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Putin: ABD'deki bazı güçler kendi siyasi hırsları için ilişkilerimizi kurban etmeye hazır

Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın süresini uzatmaya hazır olduğuna dair güvence verdim ancak öncelikle belirli konularda mutabakat sağlamamız gerekiyor zira ABD'li partnerlerimize bazı sorularımız var" diye konuşmuştu.

Yeni START Anlaşması, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.