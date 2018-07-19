Kosaçev: Putin-Trump zirvesindeki tercümanı ABD Kongresi'ne davet etme fikri, diplomasinin anlamına darbe vuruyor

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Helsinki'deki Putin-Trump zirvesinde görev yapan tercümanın ABD Kongresi'ne görüşmenin içeriği hakkında ifade vermek üzere davet edilmesi fikrinin diplomasinin anlamını ortadan kaldıracağını belirtti.

Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kosaçev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki görüşmesinde tercüman olarak görev yapan kişinin iki liderin konuştuklarını anlatması için Kongre'ye çağrılmasına tepki gösterdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kosaçev, "Bu daha önce benzeri görülmemiş bir inisiyatif. Bu önerinin sahipleri Trump'a yeni sorunlar yaşatmak istediğinden şüphe yok" dedi.

ABD'li senatörlerinin önerisini 'yıkıcı' olarak niteleyen Kosaçev, "Bu durum, diplomasinin tüm anlamı nihai olarak yok ediyor" diye ekledi.

© REUTERS / Leah Millis Trump: Putin'le iyi anlaşmamız, nefret besleyenleri rahatsız etti

ABD'li senatörlerin önerisine bir tepki de Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'dan geldi.

Putin ve Trump arasındaki sözlü anlaşmaların hayata geçmesini umduklarını belirten Antonov, ABD'deki karmaşanın zirvede görüşülen Suriye'deki veya silah kontrolü alanındaki işbirliğini potansiyeline zarar vermesinden endişe duyduklarının altını çizdi.

Demokrat Partili senatörler Bill Pascrell ve Jeanne Shaheen, Putin-Trump zirvesindeki çevirmenin Kongre'ye gelerek iki liderin zirvedeki baş başa görüşmeden konuştukları konuları anlatmasını önermişti.