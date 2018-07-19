Kosaçev: Putin-Trump zirvesindeki tercümanı ABD Kongresi'ne davet etme fikri, diplomasinin anlamına darbe vuruyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kosaçev, "Bu daha önce benzeri görülmemiş bir inisiyatif. Bu önerinin sahipleri Trump'a yeni sorunlar yaşatmak istediğinden şüphe yok" dedi.
ABD'li senatörlerinin önerisini 'yıkıcı' olarak niteleyen Kosaçev, "Bu durum, diplomasinin tüm anlamı nihai olarak yok ediyor" diye ekledi.
ABD'li senatörlerin önerisine bir tepki de Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'dan geldi.
Putin ve Trump arasındaki sözlü anlaşmaların hayata geçmesini umduklarını belirten Antonov, ABD'deki karmaşanın zirvede görüşülen Suriye'deki veya silah kontrolü alanındaki işbirliğini potansiyeline zarar vermesinden endişe duyduklarının altını çizdi.
Demokrat Partili senatörler Bill Pascrell ve Jeanne Shaheen, Putin-Trump zirvesindeki çevirmenin Kongre'ye gelerek iki liderin zirvedeki baş başa görüşmeden konuştukları konuları anlatmasını önermişti.
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