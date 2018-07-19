Rus tatil sitesi: Türkiye turu satışları yüzde 42 arttı

Rus tatil sitesi Tutu.ru'nun yaptığı analize göre Rusya vatandaşlarının 2018 yılında yurtdışında en çok tercih ettiği destinasyon Türkiye oldu. Türkiye turu satışları yüzde 42 arttı.

Tutu.ru üzerinden alınan yaz tatili için turlarını analiz eden site, Rusların tercihinde geçen yıldan beri değişiklik olmadığını belirtti.

Buna göre Ruslar en fazla yurtiçi tatile yönelirken yurtdışında en yüksek rakama ulaşan ülke Türkiye oldu. Türkiye'yi Yunanistan ve geçen yıl 6. sırada bulunan Kıbrıs izledi.



Tutu.ru, Türkiye turu satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttığını vurguladı. Site, Türkiye turlarının yüzde 2, Yunanistan turlarının yüzde 4 ve Kıbrıs turlarının yüzde 1 ucuzladığını da kaydetti.