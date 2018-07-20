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    Anatoliy Antonov

    Antonov: ABD'nin Butina'yı tutuklaması saçmalık

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya vatandaşı Mariya Butina'nın ABD'de Rusya hükümeti adına ajanlık yapma suçlamasıyla tutuklanmasını saçmalık olarak niteledi.

    Mariya Zaharova
    © AFP 2018 / Yuri Kadobnov
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    Valday Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Antonov, Butina'nın ABD'de tutuklanmasını değerlendirdi.

    ABD'nin Butina'yı 'bitirmek' istediğini ve bunun gerçekleşmemesini umduğunu belirten Antonov, "ABD'de bu günlerde yaşananlar bir saçmalık, komedi. Yöneltilen suçlamalar kesinlikle yasadışı" dedi.

    'SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ'

    Butina'yı ziyaret eden diplomatlardan Rus vatandaşının zor durumda olduğunu duyduğunu da aktaran Antonov, Rusya'nın Rus tutuklunun serbest bırakılmasını talep edeceği sözünü verdi.

    Antonov, "Butina'ya mümkün olduğu kadar yardım sunmaya çalışıyoruz ve serbest bırakılması, evine rahatça dönebilmesi için çaba sarf edeceğiz" diye ekledi.

    Mariya Butina
    © Fotoğraf: Mariya Butina/Facebook
    ABD'de 'ajanlıktan' tutuklanan Rus vatandaşının avukatı: Lobicilik değil masum bir yemekti
    ABD'de Rusya adına lobi yapma suçlamasıyla tutuklanan Rusya vatandaşı Mariya Butina'nın avukatı Driscoll, müvekkiline yöneltilen suçlamanın abartıldığını belirtip, "İddianamede masum bir akşam yemeği, bir lobicilik faaliyeti gibi gösteriliyor. Suçlamaya konu edilen eylem, Yabancı Ajan Yasası'nın (FARA) ihlali olan gizli bir komplo gibi aktarılıyor" demişti.

    FARA yasası, ABD'de başka bir devlet için lobicilik yapan kişi ve kurumları hedef alıyor. Daha önce Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları yüzünden ABD'li soruşturmacıların odaklandığı kurumlardan biri olan Russia Today (RT) de bu kapsama alınmıştı.

    Butina, FARA yasası kapsamında suçlu bulunması halinde lobicilik yapmasına karşın bunu bildirmediği gerekçesi ile 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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    Etiketler:
    Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA), Russia Today, Mariya Butina, Anatoliy Antonov, ABD, Rusya
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