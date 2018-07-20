Rus gezginler Kırım’dan İstanbul’a salla ulaşmak için yola çıktı

Rusya Coğrafya Topluluğu’ndan gezginler İstanbul’a gelmek için Kırım’ın başkenti Sivastopol’den kendi yaptıkları salla yola çıktı.

Rus gezginler Yuriy Burlak ve Vladimir Lihaçev, bugün üzerinde Rusya bayrağının asılı olan ve kendi yaptıkları salla Sivastopol'den yola koyuldu.

Gezginler, yolculuğun ilk aşamasında Karadeniz üzerinden İstanbul'a gelmek, İstanbul'dan da Antalya'ya gitmek istiyorlar.

Plan doğrultusunda Lihaçev'in yerini Burlak'ın eşi Natalya'nın alması isteniyor. 2 bin kilometreyi aşkın bir mesafenin kat edileceği yolculuğun 1 Kasım'dan önce sona ermesi bekleniyor.

Sputnik'e konuşan Burlak, yolculukla barışçıl bir yolla Rusya bayrağını ve Akdeniz'de Rusların neler yapabileceğini göstermek istediğini söyledi.

Burlak "İstanbul'a kadar 750, İstanbul'dan Antalya'ya da 1250 kilometre yol kat etmem gerekiyor. Antalya'ya olan yolda suyun tuzluluk oranı daha fazla ama yolculuğumu etkileyeceğini düşünmüyorum. Önemli olan sağlığımın ve teknik imkânlar konusuna bir aksilik çıkmaması" dedi.

Burlak salda gerekli gıda malzemelerinin bulunduğunu ve hazır olduklarını ifade etti.