Kosaçev: ABD'li parlamenterler ağustosun ilk yarısında Rusya'ya gelebilir

Rus basınına konuşan Kosaçev, haziran sonu ve temmuz başında St. Petersburg ve Moskova'da temaslarda bulunan ABD'li senatörlerin bir sonraki Rusya ziyareti hakkında bilgi verdi.
© Sputnik / Mikhail Metzel, RIA Novosti
Kosaçev, ABD'li senatörlerin ağustosun ilk yarısında Rusya'ya gelebileceğini belirtti.
Rus senatör, söz konusu seyahatin detaylarını açıklamadı.
30 Haziran'da St. Peterbusrg'da Rusya ziyaretine başlayan senatörler, 3 Temmuz'da Moskova'ya geçerek Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüş, ardından Duma ve Federasyon Konseyi'ni ziyaret etmişti.
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