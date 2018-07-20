Kosaçev: ABD'li parlamenterler ağustosun ilk yarısında Rusya'ya gelebilir

© Sputnik / Mikhail Metzel, RIA Novosti ABD'li senatörler, Rus vekillerden gizli toplantı talebinde bulundu

Rus basınına konuşan Kosaçev, haziran sonu ve temmuz başında St. Petersburg ve Moskova'da temaslarda bulunan ABD'li senatörlerin bir sonraki Rusya ziyareti hakkında bilgi verdi.

Kosaçev, ABD'li senatörlerin ağustosun ilk yarısında Rusya'ya gelebileceğini belirtti.

Rus senatör, söz konusu seyahatin detaylarını açıklamadı.

30 Haziran'da St. Peterbusrg'da Rusya ziyaretine başlayan senatörler, 3 Temmuz'da Moskova'ya geçerek Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüş, ardından Duma ve Federasyon Konseyi'ni ziyaret etmişti.