Zaharova, Safronkov'un BM Güvenlik Konseyi'ndeki sert konuşmasını yorumladı

© AFP 2018 / Yuri Kadobnov Zaharova'dan Butina açıklaması: FBI, aleni bir siyasi siparişi yerine getiriyor

BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Nisan 2017 tarihli toplantısında, Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddiaları tartışılırken, Safronkov, İngiliz büyükelçi Rikroft'a sert sözlerle yüklenerek "Birleşik Devletler'le yakınlaşacağız diye korktunuz, uykularınız kaçıyor. Bundan korkuyorsunuz, ilişkilerimizi zayıflatmak için her şeyi yapıyorsunuz… Bana bak, gözlerini kaçırma benden, neden gözlerini kaçırıyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bir kişi cevaplaması için başka bir kişiye çağrıda bulunuyor: ne yapmaya çalışıyorsunuz, neyden bahsediyorsunuz, nasıl utanmıyorsunuz, dünya toplumunu nereye sürüklediğinizi kendinize soruyor musunuz?" diyerek aslında Vladimir Safronkov'un ne anlatmak istediğini belirtti.

Zaharova ayrıca, Safronkov'un sözleri ile İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson'un ifadesi arasındaki farka dikkat çekerek Williamson'un Rusya'ya yönelik sözlerini 'kaba ve korkakça' olarak niteleyerek şunları söyledi:

"İki ifadeyi karşılaştırın: ‘Gözlerini kaçırma' ve Rusya bir kenara çekilmeli ve çenesini kapamalıdır'. İkinci ifade, tüm ülke ve halkı için bir kabalık ve saygısızlık örneğidir. İlk ifade, müzakere masasındaki bellirli bir kişiye yöneltilmiş sözlerdir. Evet, birinci ifade sert görünüyor olabilir ama ikinci ifade korkakça ve kabaca idi, çünkü ikinci ifadeyi kullanan kişi kendi ülkesinin topraklarındaydı ve hakaret ettiği insanların onu kişisel olarak cevaplayamayacağını biliyordu."

Zaharova, geleneksel diplomasi dilinin 'gömülmesi' gerektiğine inanmıyor. Ona göre, yerleşik normlar kalır, ancak 'olağan dışı' ifadeler bir rezonansa neden olabilir.