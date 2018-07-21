Putin ile Macron, Suriye çözümünün insani yönlerini ele aldı

Kremlin'in basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 15 Temmuz’da Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin devamı niteliğindeki telefon görüşmesinde, güncel bazı bölgesel ve uluslararası konuların değerlendirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, özel bir önem verilen Suriye çözümünün insani yönünün ele alındığı ve Doğu Guta'daki sivil nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik Suriye'de ortak bir insani yardım projesi gerçekleştirileceği konusunun da konuşulduğu bildirildi.

Öte yandan aynı gün, Rusya Savunma Bakanlığı Rus An-124 Ruslan askeri nakliye uçağının Fransız hava limanı Chateaurou'dan Suriye'deki Hmeymim hava alanına 44 ton insani yardım ulaştırdığını bildirdi.

Yardımın 24 Mayıs'ta St. Petersburg'da Fransa ve Rusya liderleri tarafından kabul edilen Suriye halkına insani yardım sağlamak amacıyla ortak bir projeye ilişkin karar doğrultusunda Suriye'ye gönderildiği belirtildi.