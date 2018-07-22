Rusya'dan Suriye'deki militanlara ‘provokasyonlardan vazgeçin' çağrısı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin komutanı Tümgeneral Aleksey Tsıgankov, yasadışı silahlı örgütlerin komutanlarını silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve kontrollerinde olan bölgelerde barışçıl bir çözüm üretmeye çağırdı.

© AP Photo / SANA via AP Rusya ve Türkiye, Suriye'deki ateşkesin altı kez ihlal edildiğini kayıt altına aldı

İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde insani durumun son derece ağır olduğuna dikkat çeken Tsıgankov, "Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, yasadışı silahlı örgütlerin komutanlarını silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve kontrollerinde olan bölgelerde barışçıl bir çözüm üretmeye, sivil Suriyelilere insani yardımın ulaştırılmasını sağlamaya çağırıyor" diye konuştu.

Sağlanan ateşkese rağmen İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı örgütlerin yerleşimlere ve hükümet güçlerine ateş açmaya devam ettiklerini söyleyen Tsıgankov, "Geçtiğimiz 24 saat içinde Lazkiye'de İkko, Kellaz, Safsafa ve Kinsibba yerleşimlerine, ayrıca Halep'teki Handarat ve Makanis et Duvayri mahallelerine ateş açıldı" ifadelerini kullandı.

Tsıgankov, Suriye'nin güneybatısındaki gerilimi azaltma bölgesinde uzlaştırma merkezinin aracılığıyla yapılan müzakerelerin devam ettiğini, son 1 günde militanların çok sayıda silah ve mühimmat teslim ettiklerini aktardı.