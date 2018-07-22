Rus Dışişleri: Lavrov Ürdünlü mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneybatısındaki durumu ve Beyaz Miğferler'in tahliye sürecini ele aldığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'taki sitesinden yayınladığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile yaptığı telefon görüşmesine yer verildi.

Açıklama metninde, "Görüşmede Suriye'nin güneybatısında başarıyla sürdürülen terörle mücadele operasyonu kapsamında, başta Suriye Arap Cumhuriyeti olmak üzere Ortadoğu bölgesindeki gelişmelere vurgu yapıldı" dendi.

Açıklamada ayrıca Safadi'nin Lavrov'a Beyaz Miğferler örgütünün üyelerinin Ürdün'e gelişleri hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

ÜRDÜN SIĞINMACILARIN SURİYE'YE DÖNMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE HAZIR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Safadi'nin Ürdün'ün Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesi için işbirliğine hazır olduğunu ve Rusya'nın bu konudaki çabalarını takdirle karşıladığını belirttiğini aktardı.

Bakanlığın açıklamasında, "Eymen Safadi, Rusya'nın Ürdün'dekiler de dâhil olmak üzere Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmeleri ile ilgili gösterdiği çabalarını takdir etti ve Amman'ın bu konuyla ilgili sorunların çözülmesi için işbirliğine tamamıyla hazır olduğunu kaydetti" ifadelerine yer verildi.