Suriye'deki görevleri sırasında ölen Rus pilot Filippov ve Peşkov'un aileleri Esad'la görüşecek

Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla düşürülen Rus Su-24 uçağının ölen pilotu Oleg Peşkov ve İdlib'de cihatçılar tarafından düşürülen Su-25 uçağının öldürülen pilotu Aleksey Filippov'un aileleri Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Aileler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşecek.

© Sputnik / Vitaliy Ankov Suriye'de Rus savaş helikopteri düştü: Her iki pilot da yaşamını yitirdi

Suriye'de terörle mücadele operasyonları çerçevesinde görev yaparken ölen ve kahraman ilan edilen pilotlar Peşkov ve Filippov'un aileleri bugün Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Kente gelen heyet arasında Filippov'un anne-babası, Peşkov'un da eşi ve oğlu yer aldı. Heyette Suriye'deki görevleri sırasında ölen Rus askerler Marat Ahmetşin'in eşi ve çocukları, Yarbay Valeriy Matveyev'in eş ve kızı, doktor Nadejda Duraçenko'nun kızı da bulunuyor.

Heyetten gazetecilere yapılan açıklamaya göre, Rusya Kahramanları'nın aileleri Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelecek.

Heyet, Rusya'nın Hmeymim'deki Hava Üssü'nü ziyaret edip Suriye'de ölen Rus askerler için yapılan anıta çiçek bırakacak.

ESAD ÇİFTİNİN DAVETİ ÜZERİNE DÜZENLENDİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın daveti üzerine, Rusya Dışişleri ile Rusya Savunma bakanlıklarının işbirliği çerçevesinde düzenlenen ziyarette, ölen Suriyeli askerlerin aileleriyle bir araya gelinecek, kimsesiz kalan çocukların eğitim gördüğü okula gidilecek ve insani yardım dağıtılacak.

Peşkov, Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla TSK tarafından 2015'te düşürülen Su-24 uçağının birinci pilotuydu.

© AP Photo / Ivan Sekretarev Suriye'de Rus Mi-24 helikopteri düştü: 2 pilot öldü

Filippov, İdlib'de Heyet Tahrir el Şam'ın düşürdüğü Su-25 uçağının pilotuydu. Filippov, düştükten sonra militanlara esir düşmemek için el bombasıyla kendini havaya uçurmuştu.

Duraçenko, 2016'da Halep'teki bir hastaneye militanların düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Ahmetşin, Palmira'da IŞİD'le girilen çatışmalar sırasında arkadaşlarını kurtarırken arından aldığı çok sayıda yaranın sonucunda ölmüştü.

Yarbay Matveyed ise 2017'de Hama'da Mi-24 helikopterinin gerçekleştirdiği sert iniş sonucunda hayatını kaybetmişti.