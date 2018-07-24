Fox News’in Putin’le röportaj yapan muhabiri, Rusya’ya tatile gitti

New York Times'ın aktardığına göre, Fox News'ten gazeteci Chris Wallace, Putin'le yaptığı röportajdan sonra Rusya'yı seyahat etti. Ziyaret, Trump'ın Putin'le görüştükten sonra ‘hain' olarak anıldığı ve ABD'deki Rusya karşıtı tutumun giderek tırmandığı bir dönemde geldi.

Gazeteye konuşan Wallace, ilk durağının Putin'in doğduğu yer olan St. Petersburg olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte kente giden Wallace, Mariinskiy Balesi'nde bir performansı da izledi.

Wallace, seyahatiyle "Başka birkaç şüphem vardı, ama sonra ‘neden olmasın?' dedim" ifadesini kullandı.

Tatil sırasında Rusya'nın başkenti Moskova'yı da ziyaret eden, Wallace, seyahat rotasıyla ilgili röportaj sırasında bilgi verdiğini de belirtti. Wallace, Putin'in St. Petersburg'da ne kadar süre kalmayı planladığını sorduğunu, bu soru karşısında endişelenip ‘Neden bilmek istiyor ki?' diye düşündüğünü ifade etti.

Wallace, daha sonra Putin'in, memleketi St. Petersburg'da daha fazla kalacağını duymaktan memnun olduğunu da söyledi.

‘BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIM'

Rusya sokaklarında gezerken kendisini tanıyanların olduğunu belirten Wallace, olumsuz bir yaklaşım veya can sıkıcı bir şeyle karşılaşmadığını da ekledi.